Mercado Municipal é sucesso de público com mais de 3 mil visitantes por mês

O Mercado Municipal de Suzano se consolidou como um dos principais pontos de visitação da cidade. Aberto à população em 15 de janeiro, o espaço completa três meses de funcionamento nesta terça-feira (15/04) com números que comprovam seu sucesso: são mais de 3 mil visitantes por mês, totalizando quase 10 mil pessoas no primeiro trimestre, além de todos os 18 boxes comerciais definidos.

A unidade funciona em um espaço de 771,85 metros quadrados, entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão – um bairro central e de fácil acesso da cidade.

Com localização estratégica, o Mercado Municipal foi implantado ao lado do Largo da Feira e está próximo de importantes vias da cidade, como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Sete de Setembro, Regina Cabalau Mendonça e Nove de Julho, além da avenida Armando Salles de Oliveira. Sua posição privilegiada, próxima de bairros como Jardim Nena, Parque Santa Rosa e Jardim Anzai, faz com que o local atraia não apenas moradores de Suzano, mas também visitantes de municípios vizinhos.

A proposta do espaço é oferecer aos consumidores um ambiente acolhedor, moderno e diversificado para compras voltadas à gastronomia. O local reúne uma variedade de boxes com comércio especializado de comidas e bebidas, entre eles adega com vinhos selecionados; temperos e ervas aromáticas; venda de açaí, sorvetes e doces; café com pães artesanais; pastel e salgados; lanches shawarma (tradicional sanduíche árabe com carne, alface e tomate); milk shake, donuts e outros tipos de alimentos; empório com produtos gourmets, secos e molhados; hortifruti com frutas e verduras frescas; massas frescas, castanhas, produtos naturais, queijos, produtos mineiros, nordestinos e japoneses; além de boxes voltados à venda de mercearia fina.

“O Mercado Municipal é um símbolo do novo momento econômico de Suzano. Em apenas três meses, conseguimos mostrar que este projeto tinha tudo para dar certo. Os boxes estão todos ocupados, o público frequenta e elogia o espaço, e o comércio local foi fortalecido”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz. “O sucesso do espaço mostra que Suzano tem vocação para unir tradição, inovação e oportunidades. Este é um lugar onde a culinária local, nacional e até internacional se encontra com o público”, completou.

O espaço também é uma excelente pedida para quem busca produtos gourmets e itens típicos de outras culturas. Com opções variadas, como grãos, especiarias, cervejas artesanais, comida oriental e iguarias da gastronomia internacional, o Mercado Municipal se tornou rapidamente um ponto de referência para chefs, cozinheiros amadores, apreciadores da boa culinária e visitantes em geral.

O funcionamento do Mercado Municipal foi planejado para atender a diferentes perfis de público ao longo da semana. Ele abre diariamente, com exceção das segundas-feiras. Às terças, quintas e sextas-feiras, o atendimento vai das 8 às 20 horas. Nas quartas, o funcionamento é estendido até as 21 horas, devido à realização da Feira Noturna ao lado. Aos sábados, o espaço opera das 8 às 16 horas, e aos domingos, das 8 às 15 horas.

“A implantação do Mercado Municipal foi fruto de planejamento, investimento sério e, principalmente, da confiança nos nossos empreendedores locais. Os permissionários têm desempenhado papel fundamental no sucesso do projeto”, afirmou o prefeito Pedro Ishi. “Estamos satisfeitos com os resultados iniciais e otimistas com o futuro do Mercado Municipal, que já se tornou um patrimônio da cidade", completou.