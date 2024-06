Missa de ação de graças celebra 50 anos de sacerdócio de Padre Cármine

Uma missa de ação de graças será realizada neste domingo (2 de junho) para celebrar os 50 anos de sacerdócio do padre Carmine Mosca, escritor e colunista do DS.

O evento será na Paróquia de São Sebastião, em Suzano, às 19h30, e terá a participação do bispo dom Pedro Luiz Stringhini.

“Fico agradecido em primeiro lugar a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, à Nossa Senhora e a São Sebastião por estar comemorando este ano 50 anos de vida sacerdotal. Nas paróquias de São Sebastião tive a alegria de trabalhar ao longo dos 38 anos de vida missionária no Brasil”, disse Carmine, que é escritor de livros e tem coluna semanal no Diário de Suzano.

Ele lembrou que iniciativas acompanharão ao longo do ano do Jubileu Sacerdotal.

Ele participa da festa de São Sebastião nas duas e únicas paróquias da Diocese de Mogi das Cruzes dedicadas ao santo São Sebastião.

Itália

Carmine veio da Itália, em agosto de 1986. Começou a dar os primeiros passos no Brasil, em Suzano, residindo e trabalhando na Paróquia de São Sebastião, na Praça João Pessoa. “Foi difícil a minha adaptação à nova realidade brasileira, mas tive a força de prosseguir no caminho que me levou, aos poucos, a realizar um belo serviço de evangelização com as crianças, com os jovens e com as famílias suzanenses”, lembrou.

Recebeu o Título de Cidadão Suzanense, em 1998. “Fortaleci o meu vínculo com Suzano pelas matérias que semanalmente publico no Diário de Suzano com textos referentes à vida sócio política, cultural e religiosa da cidade”, acrescentou.

“Não poderia faltar comemorar os meus 50 anos de vida sacerdotal na Itália, celebrando o Jubileu em Roma na Basílica de São Pedro no dia 9 de julho e logo em seguida na minha terra de origem, numa cidadezinha na Província de Bari”, disse Carmine.