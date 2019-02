Moradores aprovam revitalização da Praça Cidade das Flores

Os frequentadores da Praça Cidade das Flores aprovaram as melhorias feitas no local que foi inaugurado recentemente.

A praça, que já foi premiado em festivais de arquitetura nacionais e internacionais, conta com novos espelhos d'água, nova iluminação, wi-fi gratuito e um letreiro em homenagem a cidade. A inauguração foi realizada no último sábado (16).

O evento, contou com doações de mudas, pintura facial, brinquedos infláveis, apresentações de dança, além da entrega do painel "Amo Suzano" e pela disponibilização de Wi-Fi gratuito para os frequentadores, por meio da rede "Conecta Suzano".

O projeto custeado pela iniciativa privada poupou cerca de R$ 500 mil dos cofres públicos. Dentre as melhorias destacam-se a requalificação dos espelhos d'água, rearborização, melhorias na iluminação e manutenções hidráulicas, com novas bombas para as fontes e trabalhos de impermeabilização. Um dos itens mais populares dentre as novidades é o painel "Amo Suzano", que já é o ponto favorito para fotografias na praça.

A vendedora Alzenira Batista da Cruz, afirma que sua parte favorita da praça, após as reformas, são os canteiros de flores espalhados por vários pontos da Praça Cidade das Flores. "As flores deram uma nova cara para a praça e fazem jus ao nome dela. Além de toda a beleza, elas deixam o ambiente mais leve e descontraído. O local é perfeito para trazer a família em uma final de semana e passear com as crianças", conta Alzenira.

Para o operador de maquinas, Alexandre Henrique, o ponto alto da revitalização é a repaginação dos espelhos d'água e das fontes. "Em determinadas horas do dia a fonte é ativada e se transforma em um verdadeiro show aquático. O efeito que eles conseguiram criar com as fontes ficou incrível, as crianças adoram observar a 'dança' das águas. A praça está praticamente irreconhecível", afirma.

A atendente Camila Santana, que mora no Jardim Colorado, passou a frequentar o local todos os dias. "Acho que gostei de tudo por aqui, as flores espalhadas por vários pontos da praça, a limpeza e a nova iluminação, tudo está impecável. Um dos meus lugares favoritos é o novo letreiro, já tirei várias fotos no local. Outro ponto muito favorável da praça é o wi-fi gratuito que permite que a gente compartilhe os nossos momentos na praça com todo mundo. A Prefeitura está de parabéns pelo trabalho", explica.

A empresária Lucimara Rodrigues aprovou o novo viveiro instalado na praça, neste local os moradores recebem mudas de plantas gratuitamente. "Eu vim aqui para comprar uma planta e quando conversei com a funcionária descobri que as mudinhas são distribuídas gratuitamente. Me surpreendi e adorei a idéia. Projetos como este incentivam a população a cuidar mais do meio ambiente. Espero que o mesmo aconteça em outras praças", conta a empresária.