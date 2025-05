Motociclista morre em acidente com carro na Rua Dr. Prudente de Moraes, em Suzano

Um motociclista morreu, na noite deste domingo, no cruzamento da Rua Dr. Prudente de Moraes com a Avenida Brasília, em frente à Obramax, em Suzano.

Informações oficiais de como ocorreu o acidente não foram divulgadas. Mas o motorista do carro envolvido no acidente prestou socorro.

A vítima morreu no local. A moto, inclusive, pegou fogo com a batida e outros motoristas usaram extintor para apagar as chamas. A perna do motociclista também pegou fogo. O trânsito no local ficou intenso, com viaturas da PM, Samu e Bombeiros atendendo a ocorrência.