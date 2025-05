Mutirão com 148 vagas de emprego marca o lançamento do Emprega Ferraz PAT nesta 4ª CIC

O programa Emprega Ferraz do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) realiza amanhã (28), mais um processo seletivo com 150 oportunidades de emprego. Quatro empresas oferecerão vagas na ação que marca também o lançamento do ‘Emprega Ferraz’ e a reinauguração do PAT, que já funcionava no Centro de Integração da Cidadania (CIC), no Parque São Francisco e agora está sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz em parceria com o governo do Estado de São Paulo.

A reinauguração do Emprega Ferraz, do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) terá início às 9 horas. A entrega de senhas aos candidatos, porém, começa mais cedo às 8h30. Os interessados devem levar para a seleção um currículo atualizado e impresso e um documento com foto.

Serão oferecidas oportunidades em diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação — com destaque para os setores da indústria, administração, serviços gerais, marketing e logística. As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com opções também para jovens a partir de 16 anos em início de carreira.

O CIC de Ferraz está localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco, em frente à Estação Gianetti. Durante o processo, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz o cadastro, a triagem e já encaminha aos responsáveis pelos departamentos de Recursos Humanos (RHs) dos parceiros que já analisam a viabilidade do candidato para a vaga e, dependendo da situação, já pode sair com o emprego garantido.

A lista completa das vagas já está disponível também no site da Prefeitura de Ferraz (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br) para consulta no banner do emprego.



Algumas vagas disponíveis:



• Auxiliar de Produção (20 vagas) – bolsa a partir de R$ 600

• Auxiliar Administrativo (20 vagas) – bolsa a partir de R$ 600

• Atendimento (20 vagas) – bolsa a partir de R$ 600

• Auxiliar de Limpeza (18 vagas) – R$ 1.717,20

• Porteiro de Edifícios (17 vagas) – R$ 1.912,07

• Ajudante Geral (10 vagas) – R$ 9,67/hora

• Auxiliar de Expedição (10 vagas) – R$ 9,67/hora

• Soldador, Almoxarifado, Operador de Injetora, Serralheiro, Caldeireiro, Desenhista Projetista e outras funções industriais

• Vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico ou superior

• Oportunidades para Ferraz de Vasconcelos, São Paulo (capital) e região