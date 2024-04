Nova escola do Jardim Gardênia Azul será entregue neste sábado

A Prefeitura de Suzano inaugura neste sábado (20/04), às 10 horas, durante solenidade aberta ao público, uma nova escola no Jardim Gardênia Azul. O equipamento, que passa a ser integrado à rede municipal de ensino, foi instalado na rua Norberto da Silveira, 153, e receberá o nome da professora Santina Marotto Iório. A unidade terá capacidade para atender 480 alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que serão divididos em 16 turmas.

As atividades no local deverão começar no mês de maio, quando serão recebidos alunos vindos das Escolas Municipais José Celestino Sanches (rua Paulo Sampaio, 50 - Jardim Varan), Sérgio Simão (rua Roberto Ferreira Ribas, 101 - Jardim Europa) e Professora Ana Rita Gomes (rua Mauro Bonifácio de Souza, 169 - Jardim Margareth). Ao todo, o prédio tem 1.750 metros quadrados (m²) de área construída, com oito salas de aula, cozinha, refeitório, sanitários e salas para diretoria, coordenação e professores, além de espaço multiuso.

As obras e o financiamento ficaram sob responsabilidade da construtora MRV, seguindo um projeto desenvolvido pela prefeitura. A instalação da unidade é fruto de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) elaborado pela administração municipal, que levou em consideração a implantação de empreendimentos imobiliários na localidade onde o prédio foi construído.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, afirmou que a nova escola aumentará a oferta de ensino nesta região da cidade e garantirá uma melhor redistribuição dos alunos que já estudam nas unidades do entorno. “Suzano ganha um importante equipamento público, que se torna mais um polo de educação na região norte. Com as 16 novas turmas que serão formadas, poderemos equilibrar a quantidade de alunos que estavam estudando em unidades próximas”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi salientou que Suzano está se desenvolvendo com as parcerias que vêm sendo implementadas. “Estamos ampliando a infraestrutura da Educação no município na medida em que novos empreendimentos imobiliários vão sendo instalados na cidade. A entrega da escola no Jardim Gardênia Azul representa mais um avanço na educação suzanense, que ganha um equipamento de alto padrão, melhorando a qualidade de vida de centenas de famílias”, avaliou o chefe do Executivo.

A homenageada

A professora Santina Marotto Iório nasceu em 1922, na cidade de Mineiros do Tietê, no Estado de São Paulo, mas iniciou sua trajetória em Suzano em meados de 1949, após casar-se com Armando Iório e ter seus três filhos: Renato, Walter Alberto e José Armando.

Formou-se no Colégio São José, no município de Jaú, e lecionou até 1949 em Potirendaba, Dracena e também em sua cidade natal. No Alto Tietê, Santina começou a dar aula no Reino da Garotada, em Poá, onde ficou por uma década, e completou sua missão nas escolas públicas em Suzano, atuando durante quase 25 anos na Escola Municipal Antônio Marques Figueira.

Chegou logo em seguida a constituir um núcleo particular na Vila Amorim, até se limitar a acompanhar no seu apartamento, localizado no centro de Suzano, os alunos que buscavam um reforço escolar.

Mesmo com os seus 80 anos e aposentada, ela se empenhava em dar aulas e também dividia o tempo para fortalecer sua religiosidade na Igreja Matriz São Sebastião, tornando a sua convivência com a comunidade paroquial uma normalidade quase familiar.

Todo seu trabalho e dedicação também foram reconhecidos pela Câmara de Suzano, em 1996, ao receber o Título de Cidadã Suzanense, consagrando sua jornada profissional pautada pela luta por um mundo mais justo e uma sociedade rica em valores morais, religiosos e cívicos. Em 2013, ela faleceu, deixando um importante legado de amor e dedicação aos alunos e familiares e a certeza de que a Educação transforma vidas.