Nova etapa da Campanha de Vacinação contra a Gripe tem início nesta segunda-feira

Teve início nesta segunda-feira (22) a nova etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, promovida pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde. A população estimada para vacinação em Suzano é de 71.063 pessoas, número que corresponde a 90% do público-alvo. Todos os 22 postos de saúde estão vacinando contra a doença.

A partir de agora, a imunização está aberta para os demais grupos prioritários: trabalhadores da saúde; pessoas com mais de 60 anos; indivíduos com comorbidades; professores; indígenas; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; e funcionários do sistema prisional.

Em Suzano, por exemplo, a meta é imunizar 20.963 idosos, de um total de 23.293. Há no município 13.480 indivíduos com comorbidades, que também estão na mira da campanha. A ideia é alcançar 12.132 integrantes desta lista.

A Secretaria Municipal de Saúde registrou até o momento a imunização de 3,1 mil pessoas do público-alvo da primeira fase da campanha, que foi voltada às crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas. De acordo com a pasta, foram vacinadas 2.473 crianças, o que representa 11,32% do total. Além disso, 535 gestantes e 92 puérperas receberam doses, ambos os grupos atingindo 16% da cobertura estimada. A vacina trivalente disponibilizada na rede pública protege contra três tipos do vírus influenza: H1N1, H3N2 e Gripe B.

“É muito importante a participação efetiva do público-alvo. Ao atingirmos a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%, conseguimos evitar a chance de transmissão e o risco de desenvolver complicações graves por meio da doença. Caso a pessoa não consiga vir em dia de semana, ela pode aproveitar o Dia D, que ocorrerá em 4 de maio, das 8 às 17 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs)”, destacou a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin.