Novas dirigentes de Ensino assumem funções em Mogi e Suzano

As diretorias de Ensino de Suzano e Mogi das Cruzes contam com novas dirigentes.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, Estela Vanessa de Menezes Cruz foi nomeada para Mogi das Cruzes. Já, em Suzano é Mara Silvia Bioto. As duas iniciaram os trabalhos nas Diretorias Regionais de Ensino.

A dirigente regional de ensino de Suzano, Mara Silvia Bioto é pós-graduada em Gestão da Rede Pública pela Universidade de São Paulo (USP) e em Didática do Magistério Superior pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano. Graduada em Biologia pela Universidade de Braz Cubas, e também em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos. Possui experiência como supervisora de escola, cargo que ocupa há mais de 16 anos, além de ter atuado como professora de Biologia e diretora de escola. Foi tutora da Escola de Formação de Professores (Efape) e da Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).

Em nota à imprensa, Mara declarou que visa a elevação dos índices de proficiência,união do meio educacional, além da melhoria do fluxo escolar por meio dos indicadores Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo). "Pretendo estreitar os laços entre diretoria e escolas trabalhando em alinhamento com os objetivos e metas da Secretaria na busca de uma excelência na aprendizagem em sala de aula”.

Já a dirigente regional de ensino de Mogi das Cruzes, Estela Vanessa de Menezes Cruz é pós graduada em Física pela Universidade de São Paulo (USP) e em Gestão Escolar pela Universidade Cruzeiro do Sul. Graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Possui longa experiência como professora de Física e Matemática, tanto na rede estadual, quanto municipal e em escolas privadas. Também atuou como formadora de professores e coordenadores pedagógicos.

Estela, declarou que o cargo não será fácil, mas que pretende atuar com excelência. “Assumir a Diretoria de Regional de Ensino é um desafio, é preciso entender as demandas e estou começando com um movimento de escuta na rede, que é fundamental. Durante minha gestão, pretendo propiciar um atendimento de excelência, tanto para estudantes, quantos familiares e servidores”, disse a diretoria.

Um dos objetivos de Estela, também é o aumento do Ideb e conciliação com o planejamento estratégico. "O fortalecimento da rede de proteção e convivência escolar continuará em desenvolvimento através do Conviva SP, para melhorar o clima e convivência no ambiente escolar.