Novo serviço de teleconsultoria cardiológica chega à UPA do Revista e ao PA de Palmeiras

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio da Rede de Urgência e Emergência (RUE), implementou o serviço de teleconsultoria cardiológica nos atendimentos realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, localizada no Jardim Revista (rua Guarani, 200), e no Pronto Atendimento (PA) Antonio Tanoeiro, situado em Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319). A tecnologia permitirá a realização de exames de eletrocardiograma com transmissão direta aos cardiologistas do Hospital do Coração (HCor), na capital paulista, que farão emissão de laudo e orientações baseadas em protocolos em até dez minutos.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve na UPA do Jardim Revista nesta quarta-feira (21/02) para conferir o funcionamento do sistema, que começou a ser testado no mês de dezembro, registrando desde então 455 atendimentos nesta unidade e outros 110 no PA de Palmeiras. Ele esteve acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi; do diretor médico Diego Ferreira; da diretora da RUE, Cintia Steffens Watanabe; do coordenador da RUE, Matheus Miyake; e da diretora da UPA, Andressa Angeloni.

Os equipamentos que permitirão a implementação do serviço foram contemplados pelo projeto de Boas Práticas Cardiológicas, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). A iniciativa é fruto da parceria entre o Ministério da Saúde, o Hcor e outras unidades de referência, para atender diretrizes assistenciais e o manejo clínico seguro a pacientes com doenças cardiovasculares em todo o Brasil, com o objetivo de garantir a qualificação do atendimento nos hospitais, nas UPAs e PAs com urgências cardiovasculares.

A teleconsultoria cardiológica proporcionará maior qualidade e segurança no atendimento aos pacientes com urgências e emergências cardiovasculares, agilidade no tempo de resposta e mais precisão nos diagnósticos. Para isso, as equipes médicas e de enfermagem receberam a capacitação devida, com as orientações sobre os procedimentos relacionados à utilização do sistema e operação dos equipamentos disponíveis, inclusive um notebook com sistema integrado para realização de eletrocardiograma (ECG), que estará conectado à equipe médica do HCor. Os técnicos da empresa Atrys e Tecmobile darão suporte para o trabalho.

A diretora da RUE explicou o processo conduzido pela pasta para que fosse possível essa conquista. “Participamos da ampla concorrência, cadastrando nossas unidades e enviando a documentação pertinente ao projeto. Assim, ficamos a postos para os questionamentos da equipe responsável pela seleção, para que fossem compartilhadas as informações solicitadas. Conseguimos vencer todas as etapas do processo e fomos contemplados com esse novo serviço, que tanto vai beneficiar a população em duas importantes instituições da rede de urgência e emergência de Suzano”, afirmou Cintia.

O secretário de Saúde destacou o avanço no atendimento que será proporcionado pela teleconsultoria. “A tecnologia permitirá que os médicos do HCor auxiliem as equipes da UPA e do PA de Palmeiras nos atendimentos cardiovasculares. Teremos condições ainda melhores de proporcionar aos pacientes uma assistência de alto nível. Nosso trabalho será aprimorado por esse projeto de Boas Práticas Cardiológicas, que contemplará milhares de munícipes. Parabenizo a toda a equipe envolvida no processo que viabilizou o serviço ”, ressaltou Pedro Ishi.

O prefeito de Suzano lembrou das novidades que têm sido apresentadas à população na área da saúde em 2024. “Em menos de dois meses, a cidade ganhou com a finalização da reforma de importantes equipamentos de saúde e novos serviços para os munícipes. Entregamos a revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, no Miguel Badra, e da USF do Jardim Europa. Também inauguramos a Clínica da Mulher, localizada no Parque Santa Rosa, e instalamos na UPA do Jardim Revista novos consultórios de telemedicina, para os atendimentos psiquiátricos. Agora, nesse mesmo equipamento e no PA de Palmeiras, temos a satisfação de proporcionar esse novo serviço de teleconsultoria cardiológica, que dará um suporte ainda maior nos atendimentos de urgência e emergência”, finalizou Rodrigo Ashiuchi.

Outras melhorias

O novo serviço de teleconsultoria cardiológica se soma ao conjunto de melhorias que vêm sendo implementadas para o atendimento de emergência na rede municipal de Saúde. Em 6 de dezembro de 2023 foi apresentada a revitalização do local destinado a este tipo de atendimento no Pronto-Socorro (PS) Municipal, na região central de Suzano, onde foram promovidas readequações que permitiram uma melhor divisão do espaço.

As intervenções ainda proporcionaram pintura das paredes, troca das lâmpadas, ampliação do sistema de iluminação, implementação do acesso para o setor de Farmácia e melhorias no banheiro, que passou a garantir as adequações necessárias à acessibilidade. Para a equipe de trabalho, foram adquiridos novos equipamentos médico-hospitalares e, para pacientes, houve a aquisição de oito cadeiras de rodas.

No mês de março do ano passado, também foi entregue a reforma do Pronto-Socorro (PS) Infantil, que envolveu a remodelação da área de espera e revitalização dos setores de medicação, triagem e de observação de pacientes. Ainda foram executados troca de piso, pintura de paredes, instalação de novas portas nas salas, reparos pontuais nas redes elétrica e hidráulica, além da criação de uma sala de estar infantil.