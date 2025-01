Número de CNHs emitidas no Alto Tietê cai mais de 20% em 2024

O número de emissões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) caiu 20,28% em 2024. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Segundo o departamento, todas as cidades da região tiveram queda na emissão do documento. No total, a região ganhou 173.438 novos motoristas. Em 2023, foram 217.567 condutores.

Em Suzano, o número de CNH caiu de 41.074, em 2023, para 32.443, em 2024, o que representa uma queda de 21,1%.

Quase o mesmo percentual de Mogi das Cruzes, que diminuiu 21,54%. Foram 65.593 emissões do documento no ano anterior e 51.464 em 2024. Nos dados do município são incluídos os números de Salesópolis.

De acordo com o Detran, em Itaquaquecetuba, 36.094 motoristas retiraram a CNH. Número menor que em 2023, quando 43.739 condutores conseguiram o documento, queda de 17,47%.

Ferraz de Vasconcelos obteve o maior percentual entre as cinco principais cidades da região, com 22,5%. De acordo com o Detran, foram 16.817 documentos emitidos em 2024, contra 21.575 no ano anterior. Poá, por sua vez, registrou queda de 20,38%.

De 15.360, em 2023, o número caiu para 12.229, em 2024.

Outras cidades

O cenário é o mesmo nas demais cidades da região. Em Arujá, houve queda de 21,45%, com 11.128 condutores, em 2024, e 14.168, em 2023. Quase o mesmo de cenário em Santa Isabel, com 21,91% de queda. Foram 8.039 no ano anterior e 6.277 no ano passado.

Por fim, Guararema registrou 3.907 novos condutores, 17,60% menor que em 2023, quando a cidade registrou 4.742 motoristas. Biritiba Mirim teve 3.079 motoristas com CNH em 2024, que também é menor que o registrado em 2023, com 3.277, com 6,42%.