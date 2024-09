OAB Suzano promove encontro inédito sobre liberdade religiosa no próximo dia 17

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá o inédito “Encontro de Liberdade Religiosa e Cidadania” no próximo dia 17 (terça-feira), às 19 horas, em sua sede (Rua Baruel, 592 - Vila Adelina).

Destinado a líderes religiosos do município, o evento é livre para todos os públicos e abordará temas variados como a defesa da pluralidade e da aceitação na sociedade e o trabalho da advocacia neste contexto.

Com o tema “O Direito e os Desafios da Liberdade Religiosa no Presente Século”, o evento terá como principal atração uma palestra dirigida pelo presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Diadema e da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania (ABLIRC), o advogado Samuel Gomes de Lima, com instruções e apontamentos acerca do exercício da classe nesta área, incluindo ainda debates sobre os avanços da sociedade neste aspecto.

A presidente da comissão organizadora, Geane Ribeiro Calamari, aponta que este é o primeiro evento de um grupo recém-criado que trabalhará pela pluralidade em Suzano.

“Independentemente da orientação religiosa dos convidados e participantes do evento, temos o objetivo de reforçar o quão essencial é trabalhar em conjunto para que tenhamos uma sociedade cada vez mais fundamentada no respeito e no combate ao preconceito”, pontuou.

Por sua vez, o presidente da subseção suzanense, o advogado Fabrício Ciconi Tsutsui, pontuou que a OAB é uma entidade voltada à sociedade enquanto representante da advocacia, tornando a promoção de pautas de igualdade em uma verdadeira missão. “Todos nós trabalhamos por este ideal mas, agora, com uma comissão específica para tratar da liberdade religiosa, poderemos dar um foco ainda maior nesta causa por meio da Dra. Geane e de sua equipe. Será um grande evento, por isso, convidamos a todos para participar desta noite de reflexão e debate”, constatou.