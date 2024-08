OAB Suzano promove evento gratuito sobre empreendedorismo na advocacia

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Empreendedorismo Legal, promoverá na próxima sexta-feira (23/08) a “1ª Jornada Mindset Empreendedor”, evento destinado à imersão no trabalho do advogado enquanto empresário. A atividade será das 9 às 14 horas, na sede da entidade (rua Baruel, 592 - Vila Adelina). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio da plataforma Sympla (sympla.com.br/evento/i-jornada-mindset-empreendedor/2596529).



Com credenciamento às 9 horas e abertura oficial prevista para às 10 horas, a ação contará com seis palestrantes especializados no desenvolvimento pessoal e na potencialização de projetos para guiar os advogados que buscam atingir novos horizontes com seus negócios próprios no setor. O primeiro painel, com início marcado para às 10h30, será coordenado pelo presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB/SP, Nelson Kobayashi, que abordará o conceito de “Mentalidade Empreendedora” para abrir o dia de imersão.



Na sequência, às 11 horas, a subseção promoverá a “Roda de Conversa: Gatilho para o Sucesso”, porção voltada para debates com mediação da presidente da Comissão de Relações Institucionais com a CAASP, Mônica Vigantsky. Em seguida, às 11h30, o analista comportamental graduado em Gestão Pública e pós-graduado em Neurociência, Pacifico Junior, trará o foco para a “Inteligência Emocional no Empreendedorismo” ao abordar o treinamento psicológico como forma de contribuir positivamente em um negócio. Esta etapa será seguida de um brunch voltado ao networking dos participantes.



À tarde, a partir das 13 horas, as atividades serão retomadas com uma “Oficina sobre Técnica Pitch”, etapa desenvolvida pela jornalista graduada em gestão empresarial pela FGV, Monica Lemes Padovani. Depois, às 13h30, será a vez do advogado e palestrante Alexandre Motta falar sobre “Como se alinhar com ética para novos negócios”, ao passo que a última palestra da tarde, “Alcançando o Sucesso”, acontecerá às 14 horas com o direcionamento do conselheiro da OAB/SP e especialista em Marketing Jurídico, Afonso Paciléo, encerrando assim as atividades.



A presidente da comissão organizadora, Michele Fujii, ressaltou que este era um projeto pensado há muito tempo e que, agora, finalmente está saindo do papel para potencializar o trabalho dos advogados enquanto empreendedores. “Pensamos em cada vertente da atuação dos inscritos no aspecto empresarial e, neste contexto, teremos profissionais especializados no desenvolvimento pessoal dentro e fora da advocacia para potencializar os advogados que, nesta jornada, terão acesso a métodos mais assertivos de promoção”, ressaltou.



Por sua vez, o presidente subseção de Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, relembrou que o trabalho da OAB é, acima de tudo, dedicado a uma advocacia forte, o que inclui o fomento e o incentivo do crescimento dos profissionais da classe. “O exercício da advocacia é uma função única, contudo, os profissionais também devem pensar na evolução de suas carreiras, e é por isso que estamos trazendo esta série de painéis para esta jornada. Será um prazer recebê-los neste evento imperdível que complementa a nossa programação especial neste mês de agosto, o Mês da Advocacia”, disse.