Obra de Terminal de Ônibus no Distrito de Palmeiras chega a 35%

As obras do Terminal de Ônibus em Palmeiras chegaram a 35% de conclusão, de acordo com a Prefeitura de Suzano. A estimativa da administração é que o equipamento seja entregue no segundo semestre de 2024. O valor investido nos trabalhos é de mais de R$ 6,3 milhões.

De acordo com a Prefeitura, os trabalhos já realizados foram terraplanagem e escavação para a fundação da cobertura. Os próximos passos da obra são a execução da estrutura metálica, construção de guarita e pavimentação.

O Terminal de Ônibus de Palmeiras estará localizado na Estrada do Koyama, 365, no bairro Recreio Boa Vista.

População aprova a construção

O DS foi até as imediações da construção do terminal de ônibus para ouvir a opinião da população em relação à obra.

Claudenice Rita disse que vai ser muito bom para a região. “Com certeza vai ser muito bom para a região de Palmeiras. Vai ajudar muito, vai facilitar demais. Hoje quem precisa de ônibus fica esperando muito tempo, com o terminal aqui vai facilitar demais. O povo precisa de melhorias aqui em Palmeiras. Vale muito a pena”, disse.

No entendimento de Dejailton Ferreira, a obra é importante para a população do distrito. “Se realmente sair, vai ser muito bom. Vai facilitar demais a vida, vai ficar melhor. Precisa ter esse terminal aqui. Quem precisa de algum ônibus fica aqui esperando horas para ir ao centro. Com o terminal saindo aqui vai ficar bem melhor. É uma grande melhoria para o bairro”.

Um outro morador da região, que preferiu não se identificar, disse que a obra já deveria ter sido feita há muito tempo. “É uma obra muito boa, mas deveria existir há muito tempo já para ajudar a população daqui. Mas a obra é boa e importante sim”, opina.