Obras de requalificação da rua Ernesto Joaquim de Souza começam na segunda-feira

As obras que garantirão a requalificação da rua Ernesto Joaquim de Souza, no bairro Chácara Primavera, começam na próxima segunda-feira (08/07) entre as ruas Waldemar Cusma e Raphael da Anunciação Fontes. A aplicação do novo asfalto, especialmente produzido para suportar a intensa movimentação de veículos pesados, deverá ocorrer em até quatro meses, após finalização das atividades preparatórias.

A ordem de serviço para a execução do trabalho foi assinada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi na tarde da última segunda (01/07), durante reunião com representantes das empresas situadas na via. O encontro ocorreu na sede de uma delas e ainda contou com as presenças dos secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e de Governo, Alex Santos; além da assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Carol Umebayashi, e do diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Dainez.

Os serviços preliminares que serão implementados na rua incluem ajustes no sistema de drenagem, troca de solo e revisão e instalação de guias, sarjetas e sarjetões. Após a aplicação do novo asfalto, ainda serão promovidas intervenções relacionadas à zeladoria, revisão da iluminação pública e nova sinalização.

As atividades serão implementadas com investimento da administração municipal ao valor de R$ 1.851.929,29, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao setor público (Finisa), da Caixa Econômica Federal. A empresa que conduzirá as obras de infraestrutura viária será a Renov Pavimentação e Construções Ltda, sob a responsabilidade do engenheiro Éverson Pinheiro, que também estava presente no momento da assinatura da ordem de serviço.

Oliveira destacou a mudança expressiva que será promovida na via com as ações programadas neste semestre. “As obras serão especialmente pensadas para adequar a rua à carga que é demandada diariamente, em função da movimentação dos caminhões. São serviços específicos que visam o reforço da estrutura, com a resistência necessária para suportar a rotina de atividades deste local”, ressaltou o titular da pasta da Manutenção.

Por sua vez, Ashiuchi afirmou que a requalificação da rua Ernesto Joaquim de Souza é fruto de um diálogo constante entre a administração municipal e a iniciativa privada. “As obras neste acesso garantirão melhorias nos deslocamentos dos veículos que atendem as empresas desta localidade. Por isso, agradecemos a mobilização de todos para essa grande conquista, que representa mais um avanço na mobilidade urbana e contribui com o desenvolvimento da cidade”, declarou o chefe do Executivo municipal.