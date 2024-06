Obras do novo Mercado Municipal, no Centro de Suzano, avançam

A Prefeitura de Suzano avançou com as obras do novo Mercado Municipal que está sendo implantado no cruzamento das ruas Konoe Endo e Nove de Julho, na região central da cidade. Os trabalhos chegaram à fase de implantação de piso e a previsão é de que o equipamento seja entregue nos próximos meses.

O Mercado Municipal contará com 21 boxes e abrigará lojas de produtores rurais, hortifruti, gastronomia, produtos diferenciados, utilidades, entre outras. O prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, vistoriou a obra nesta quarta-feira (29/05). Durante a visita, ele pôde constatar como a novidade vai impactar positivamente o comércio da cidade e os moradores do entorno.

O centro de compras ficará em um local estratégico, ao lado do Largo da Feira e próximo à Delegacia Central de Polícia e a bairros como Jardim Nena, Parque Santa Rosa, Jardim Anzai, entre outros, podendo ser facilmente acessado por vias como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Sete de Setembro, Regina Cabalau Mendonça e Nove de Julho e a avenida Armando Salles de Oliveira.

Para o prefeito, a localização e a versatilidade serão duas das principais vantagens do novo Mercado Municipal. “Faltava um equipamento como este para a nossa cidade. Quem está na região mais movimentada do centro, que fica entre as praças João Pessoa e dos Expedicionários, consegue vir sem dificuldades pela Benjamin. E para quem já está aqui o ganho será muito importante, já que se trata de uma nova opção para compras com uma grande variedade de produtos”, enalteceu o chefe do Executivo municipal.

Após a instalação do piso dos boxes, os trabalhos serão concentrados na implantação de rampas de acessibilidade, quadros de distribuição e luminárias. A parte elétrica já foi iniciada e a prefeitura aguarda a EDP São Paulo aprovar a entrada de energia no prédio. Os trabalhos serão finalizados com a pintura epóxi no piso. “Avançamos bastante nos últimos dias e agora vamos entrar em uma fase importante da obra, que é a de preparação do piso para circulação das pessoas que vão frequentar o local”, afirmou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

O equipamento está sendo construído pela JB Serviços Gerais Ltda. em uma área de 771,85 metros quadrados (m²) e conta com um investimento de R$ 457.818,52, oriundos de recursos da prefeitura. A administração do Mercado Municipal ficará a cargo de uma empresa a ser escolhida por meio de processo licitatório. Ela será responsável pela limpeza, segurança e manutenção do local. A previsão é de que a definição ocorra até o final de julho.

Marco

O Mercado Municipal é um projeto discutido desde o início da gestão. A ideia partiu do próprio prefeito Rodrigo Ashiuchi e foi prontamente abraçada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca. O objetivo era entregar algo simbólico para a cidade.

O processo administrativo e o projeto arquitetônico para instalação do centro de compras foram elaborados e concluídos no primeiro semestre de 2023. As obras foram iniciadas em dezembro do mesmo ano.

De acordo com Loducca, a proposta é disponibilizar boxes com uma grande variedade de produtos, como grãos, especiarias, horticultura e vinhos, além de restaurantes. A pasta planeja atrair munícipes de toda a região, que poderão conhecer o que é produzido e vendido na cidade e aproveitar as feiras realizadas às quartas e aos sábados no espaço do Largo da Feira, que fica ao lado e que será integrado ao novo equipamento.

“Desde o início da gestão, o prefeito tinha esse compromisso. E o Mercado Municipal é um equipamento simbólico. Ele será adaptado à realidade de hoje e queremos dar oportunidade não só aos comerciantes da cidade e região como também aos consumidores a terem acesso a produtos diferenciados. Certamente, será um marco importante para o comércio", afirmou Loducca.