Obras na rede de água avançam no bairro Meu Sossego para atender 250 moradores

O prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhou nesta terça-feira (14/05) os trabalhos que estão garantindo o prolongamento da rede de água para 58 residências do bairro Meu Sossego, na região norte, com o objetivo de atender cerca de 250 moradores. Os serviços implementados com recursos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) promoverão a ampliação da estrutura de abastecimento desta localidade em 2.899 metros, com a instalação de 58 ligações. As obras foram iniciadas em 29 de abril e deverão ser concluídas no final deste semestre.

Além do prefeito, a vistoria contou com a presença do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e dos vereadores Pedro Ishi, Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; e José de Oliveira, o Zé Oliveira, além da equipe do vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, e do presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista, Roberto Kobayashi. Por parte da Sabesp, participaram o gerente da Unidade de Gerenciamento Regional do Alto Tietê, Leonard Camargo Freire de Almeida; a gerente comercial, Caroline Carvalho; a gerente de Manutenção, Jocelma Gonçalves; e o engenheiro Eder Nunes.

O projeto contempla intervenções em um perímetro que envolve nove vias, incluindo as estradas do Rio Abaixo e Furuyama, assim como as ruas Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe, Amazonas, Pernambuco e Alagoas. Atualmente está sendo proporcionada a passagem de tubulação por meio de furo direcional, sem danificar o solo. As próximas etapas incluem a realização da solda de interligação e posteriormente o cloreamento, que consiste na colocação de cloro, para que possam ser instaladas as ligações planejadas. Ao todo, a Sabesp investirá R$ 230 mil para a execução das atividades, que estão sob a responsabilidade da empresa Zigurate Construção.

Uma das moradoras do bairro, Marlene Barbosa, revelou que a chegada dessa obra era aguardada por todos. “Moro na rua Espírito Santo há 31 anos e acompanho a situação dos vizinhos, que dependem do poço ou compram água. Não vou nem acreditar quando for abrir a torneira. É uma grande conquista”, disse ela.

O secretário afirmou que as obras estruturais conduzidas pela pasta estão transformando a vida dos moradores. “É uma grande satisfação poder ver a implementação de projetos que melhoram substancialmente a qualidade de vida dos moradores. Por isso, nos empenhamos em viabilizar os serviços essenciais à nossa população, como o prolongamento da rede água para cada vez mais residências”, declarou Oliveira.

Por sua vez, o prefeito pontuou que a administração municipal busca olhar para cada localidade de Suzano com a atenção devida, mobilizando os esforços necessários para garantir mais dignidade à população. “Fazemos questão de acompanhar de perto os avanços proporcionados pelo trabalho que tem sido feito em prol de nossa cidade. Os moradores mereciam essa conquista e agora poderão desfrutar deste serviço, que tanto vai impactar de forma positiva na rotina de todos”, enfatizou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Mais abastecimento

Em 2023 foram executadas no bairro Recreio Rio Bonito, em Palmeiras, região sul da cidade, obras que garantiram a construção de uma rede de água de 1,7 mil metros e uma rede de esgoto de 1,5 mil metros de extensão, atendendo cerca de 600 moradores das 140 casas situadas no perímetro envolvido pelas ruas Um, Três, Rio Bonito, Campestre e Érica.

Em 2022, o trabalho de expansão da estrutura de abastecimento já havia alcançado os bairros Caulim e Jardim Novo Horizonte, também em Palmeiras. Na oportunidade, o serviço contemplou 554 ligações e 12,7 quilômetros de rede construída, garantindo mais dignidade para as famílias e a eliminação de 17 caixas d’água da região. Só no Caulim, foram dez quilômetros de tubulações e 14 reservatórios encerrados. Já no Jardim Novo Horizonte, foram 2,7 mil metros de rede nova, eliminando três caixas d’água.

De acordo com a Sabesp, desde 2021, os serviços de expansão da rede de água em 31,7 quilômetros, atendendo 5 mil famílias em toda a cidade.