Obras na rua Turmalina são retomadas após reparos nas redes de água e esgoto

A secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano retomou as obras da rua Turmalina, no Jardim Monte Cristo, após a via receber a execução de reparos nas redes de água e de esgoto, pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Agora, diante de um trabalho cauteloso junto aos dutos de energia da empresa EDP São Paulo, o trecho segue com o recapeamento previsto para ser concluído neste semestre.

De acordo com o engenheiro responsável, Laert de Laet de Carvalho, os serviços por parte da Sabesp foram realizados antes do novo recape, a fim de se evitar intervenções futuras por parte da autarquia após a revitalização da rua. “As obras na rua Turmalina se iniciaram em março, quando foi necessária a troca da antiga rede de esgoto, e posteriormente também a de água, por parte da Sabesp. Se a secretaria não tivesse avisado à Companhia sobre a intervenção, certamente a Sabesp teria que abrir a rua após a revitalização”, explicou. A ação da companhia estadual se estendeu até o final de julho.

Contudo, uma situação semelhante também foi verificada diante de dutos de energia da EDP São Paulo. “Entendíamos que as instalações estivessem com uma camada de proteção, mas não foi o que encontramos. Por isso será feita uma escavação cautelosa e manual para os serviços de manutenção da via”, contou.

O trabalho está concentrado na preparação de solo, com a retirada de parte dos paralelepípedos para o recebimento de novo recapeamento, de maneira a ordenar as camadas inferiores que garantirão a estabilidade do piso para a colocação da cobertura asfáltica, que será de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

A obra de revitalização completa de 300 metros de extensão compreende quatro quarteirões, entre a avenida Paulista e o limite com o município de Poá, também com a requalificação de sarjetas e valetas, além de reparos em quatro bocas de lobo.

No total, 1.857 metros quadrados serão beneficiados pela Renov Pavimentação e Construções Ltda., com um investimento de R$ 388 mil, angariados entre recursos do governo do Estado, emendas parlamentares e contrapartida do município. O trabalho visa oferecer maior segurança na mobilidade urbana do bairro Jardim Monte Cristo, já que rua também é uma das principais vias de ligação entre Suzano e Poá.