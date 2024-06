Obras na Vila Figueira preparam cinco ruas para receber novo asfalto

A Prefeitura de Suzano está executando obras na Vila Figueira com o objetivo de preparar cinco vias do bairro para receber novo asfalto. Os serviços garantirão a requalificação das ruas Alfredo Batista Pizzolato, Antônio Miguel, Afonso Nicola Redondo, Agostinho Irente e Paulo Moriyama.

Nesta quarta-feira (26/05), o prefeito Rodrigo Ashiuchi, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e dos vereadores Pedro Ishi e Artur Takayama, vistoriou os serviços na Alfredo Batista Pizzolato, que estava recebendo a chamada “geogrelha”, uma estrutura que aumenta a durabilidade e resistência da camada asfáltica.

Os trabalhos estão sendo realizados pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. e contam com um investimento de R$ 3.271.262,26, dos quais R$ 3 milhões são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damasio e o restante oriundo de recursos municipais.

As atividades preliminares contemplaram serviços no sistema de drenagem e revisão em guias e sarjetas, além da aplicação de binder para criar uma camada de ligação entre a base da estrutura e o revestimento asfáltico. Ao todo, serão 1.353 metros requalificados, sendo 418,80 da rua Alfredo Batista Pizzolato; 153,67 da rua Antônio Miguel; 249,55 da rua Afonso Nicola Redondo; 207,81 da rua Agostinho Irente; e 323,17 da rua Paulo Moriyama.

Oliveira destacou a melhora na mobilidade do bairro com as intervenções que estão sendo implementadas. “São cinco importantes vias que estão recebendo os ajustes que eram necessários para que pudéssemos aplicar a nova pavimentação. Proporcionaremos novas condições de mobilidade para quem mora e circula por estes locais”, ressaltou o titular da Manutenção.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, afirmou que essas obras se somam aos serviços que já haviam sido feitos em outras vias. “Já requalificamos a avenida Antônio Marques Figueira e a avenida Governador Mário Covas (Marginal do Una), e chegou o momento de garantirmos as melhorias nessas cinco ruas. A Vila Figueira é um bairro estratégico da cidade, por onde circulam muitos motoristas diariamente. Acompanhamos as etapas que estão sendo implementadas pois temos o compromisso de zelar pela qualidade das obras que entregamos à população”, disse o prefeito.