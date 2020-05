ONG Amparo Animal realiza castração e vacinação de animais

A Organização Não Governamental (ONG) Amparo Animal está realizando a castração e vacinação de animais que vivem na área central de Suzano. De acordo com o presidente da ONG, Marcel Neves, cerca de 30 animais devem ser imunizados e castrados na primeira fase da campanha, que já foi iniciada.

A ação conta com a parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de clínicas veterinárias da região, segundo ele. A campanha deve durar enquanto a organização tiver recursos que são adquiridos em grande parte através de doações e de vendas de rifas realizadas pela ONG. Neves explica que o principal objetivo da ação é evitar a propagação de doenças e a procriação desses animais, cachorros em sua maioria.

“Se os animais forem castrados não vai ter esse problema de ter mais animais na rua e nem ficar em frente a estação, como já aconteceu com algumas cadelas que deram cria nas dependências da estação”, conta.

Neves diz que a castração também é necessária também para que os animais da região não tenham comportamento agressivo. Isso porque alguns animais acabam brigando entre si, principalmente quando há a presença de alguma cadela no local, o que pode ocasionar em ferimentos e machucados graves nos animais.

“As vezes aparece uma cadela em época de acasalamento e os cachorros ficam em cima e brigam entre si e podem acabar mordendo as pessoas que passam por ali. E uma vez que o animal tenha mordido alguém, ele pode ser recolhido e até mesmo sofrer eutanásia. E é isso que queremos evitar”, explica.

Quanto à vacinação realizada pela entidade, essa visa imunizar os animais das doenças mais comuns entre os cachorros, como a cinomose, parvovirose e leptospirose. Os animais serão vacinados e castrados e destinados à adoção, outra frente defendida pela ONG.

O presidente conta que até o momento dois cachorros já foram adotados, e a expectativa e de que outros animais também consigam encontrar um lar. Para os interessados em ajudar com doações ou realizar a adoção, basta entrar em contato com a ONG pelo Whatsapp no número (11) 97160-3081.