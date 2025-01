ONG realiza evento gratuito sobre Comunidade e Captação de Recursos no dia 30/1 em Mogi

A Rede Pocante, com apoio da startup Soulcial e do Sincomércio, realiza no próximo dia 30 de janeiro o evento gratuito “Café, Projetos e Terceiro Setor” com o tema “Comunidade como estratégia para Captação de Recurso”. Voltado para profissionais do Terceiro Setor, Organizações Não Governamentais (ONGs) e outras iniciativas de impacto do Alto Tietê, o encontro irá capacitar os participantes, trocar experiências na área e ampliar a rede de contatos.

Na programação, haverá um treinamento realizado pela especialista em Gestão de Comunidades da Rede Pocante, Juliana Campos. Ela compartilhará conhecimento teórico e experiências práticas, além do estudo de caso da Comunidade de Santo André, na Bahia, onde vive e participa ativamente.

A Rede Pocante, instituição sem fins lucrativos sediada em Vitória (ES), tem como princípio levar conhecimento e tornar as instituições mais autônomas, autênticas e resilientes. Este será o segundo evento promovido pela ONG na Região, com apoio da Soulcial e do Sincomercio. O primeiro foi realizado em dezembro do ano passado.



Serviço

II Café, Projetos e Terceiro Setor

Data: 30/01/2025 – quinta-feira

Local: Auditório Sincomercio - Rua Cel. Souza Franco, 74, Mogi das Cruzes

Horário: 8h30 às 12h

Mais informações: Instagram @redepocante_sp

Inscrições no link: https://bit.ly/2ºcafe-mogi

Soulcial

A Soulcial, idealizada pelos co-CEOs Juliana Bertin e Rodrigo Morales, é uma startup mogiana de impacto social, que visa mobilizar recursos em apoio a entidades sociais por meio de doações de cupons fiscais, tanto com CPF quanto sem. Esses recursos são gerados a partir de uma parcela do imposto sobre compras realizadas no Estado de São Paulo, conforme previsto pela Lei da Nota Fiscal Paulista. No entanto, a atuação da empresa vai além da simples arrecadação de fundos. A missão é engajar pessoas e empresas em projetos sociais, criando uma rede de solidariedade e transformação social. A plataforma gamificada da Soulcial já gerou mais de R$ 3,6 milhões em doação para mais de 60 entidades sociais do estado de São Paulo.