Operação 'Cata Treco' atenderá 15 bairros na próxima semana

A Secretaria Municipal de Governo definiu a programação de atendimentos da operação “Cata-Treco” para a próxima semana em 15 bairros de Suzano. Os atendimentos terão início nesta segunda-feira (13/05) e serão realizados até sexta-feira do mês (17/05). Será disponibilizada uma equipe para promover o recolhimento nos bairros e vias listados no planejamento, enquanto a outra ficará responsável por atender até dez chamados diários de localidades não incluídas na lista ou que estejam agendadas para uma data futura.

É importante ressaltar que os itens a serem descartados devem ser colocados na calçada, na frente de casa, durante o atendimento ao bairro mencionado. O caminhão utilizado para o serviço estará devidamente identificado com o logo do projeto, assim como os funcionários. Podem ser entregues madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não possuem mais seu uso original, com exceção de resíduos de construção civil. Os serviços são prestados de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

De acordo com o planejamento, a operação ocorrerá na região central entre segunda-feira e sexta-feira (17/05), contemplando a avenida Antônio Marques Figueira e a rua Baruel, além dos bairros Vila Sol Nascente, Vila Figueira, Jardim Lincoln, Jardim Santa Lúcia, Vila Urupês, Jardim Colorado, Novo Colorado, Jardim Luela, Jardim Miriam, Jardim Natal, Jardim Nazareth, Jardim Lazzareschi, Jardim Monte Sion, Jardim Maitê e Vila Amorim.

Os moradores que necessitam solicitar o serviço ou desejam obter mais informações podem entrar em contato por meio do WhatsApp no número (11) 94555-3867, pelo telefone fixo (11) 4745-2055, ou preenchendo o formulário de solicitação disponível no link //bit.ly/CTnoBairro.

O secretário Alex Santos informou que o serviço é destinado a auxiliar moradores no descarte correto de itens não mais utilizados. “Esse esforço é para erradicar o descarte irregular, promovendo assim a preservação do meio ambiente. O projeto está ganhando cada vez mais visibilidade, evidenciando uma crescente preocupação da população com o descarte consciente desses materiais”, declarou o chefe da pasta.