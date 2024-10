Operação da Polícia Rodoviária promove segurança a romeiros

A Operação Santuário Nacional de Aparecida 2024 se estenderá até o dia 14 deste mês, com vistas ao feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Via Dutra (BR-116) recebe uma grande quantidade de pessoas do Alto Tietê e de outras regiões que realiza a peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, resultando em aumento considerável no fluxo de veículos, ciclistas e pedestres em toda a região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo.

Neste ano, a atenção deverá ser ainda maior devido à presença de grande quantidade de obras ao longo da rodovia, principalmente nas regiões de Guarulhos (SP) e São José dos Campos (SP).

Devido a esse aumento no fluxo de veículo se de pedestres, foi reforçado o efetivo de viaturas e de policiais rodoviários na região no sentido de realizar trabalhos de fiscalização, combate à criminalidade e educação para o trânsito, no sentido de orientar o cidadão a adotar condutas mais conscientes em busca da redução da violência no trânsito.

Além das viaturas quatro rodas e motocicletas posicionadas em pontos estratégicos da rodovia, a PRF também contará com bases móveis ao longo da Via Dutra para prestar apoio e auxiliar os romeiros.

A educação para o trânsito também será intensificada durante o período, por meio de comandos educativos que serão realizados ao longo da rodovia. Além disso, a PRF contará com uma exposição de viaturas no estacionamento do Santuário, onde os devotos e demais pessoas poderão conhecer equipamentos utilizados por nossas equipes.

Para que sejam alcançados os objetivos da operação e pensando na segurança dos peregrinos e todos os usuários que percorrem a rodovia neste período, a PRF está trabalhando em parceria com o Santuário Nacional de Aparecida, com as prefeituras da região do Vale do Paraíba, com as demais forças de segurança pública e outras instituições na busca de soluções que melhor atendam à sociedade e promovam a proteção de todos.