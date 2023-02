Pagamento de 460 mil carnês do IPTU de 2023 deve gerar R$ 480 milhões no Alto Tietê

A arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deve atingir R$ 480 milhões neste ano, nas cidades do Alto Tietê. Na região serão entregues 460 mil carnês.

O vencimento da primeira parcela ou da única, será a partir do dia 8 de março.

Nos municípios da região, o valor esperado varia entre R$ 232 milhões e R$ 13 milhões. Em Mogi das Cruzes, a previsão da Lei Orçamentária Anual (LOA) é de uma receita de R$ 232 milhões.

Na cidade, o vencimento da primeira parcela ou da cota única do IPTU será nos dias 8, 9 e 10 de março.

As datas específicas são informadas nos carnês, pois variam de acordo com o CEP da propriedade para organizar os dias de pagamento e evitar filas em agências bancárias e casas lotéricas.

Em Suzano, a estimativa de arrecadação com o tributo neste ano é de R$ 144 milhões.

O prazo para pagamento da cota única ou da primeira parcela, - de um total de dez-, é dia 15 de março.

estimativa de poá

A estimativa de Poá, está em R$ 49 milhões para este ano.

Os munícipes podem pagar o carnê no dia 20 de março ou optar para pagar o imposto em 10 parcelas, sendo o vencimento sempre no dia 20 de cada mês.

O pagamento em cota única terá desconto de 5%.

Na mesma data, o IPTU de Ferraz de Vasconcelos tem vencimento. A cidade deve receber R$ 26 milhões.

No dia 15 de março, Santa Isabel impôs o limite de recebimento desses valores e espera receber R$ 16 milhões.

Em seguida, Guararema deve arrecadar R$ 13 milhões neste ano. O prazo para o pagamento da primeira parcela é 10 de março, sendo esta data a limite para pagamentos à vista, com 5% de desconto.

Entre as cidades verificadas pelo DS, Biritiba Mirim tem o vencimento do carnê no dia 10 de março, mas não informou a previsão do valor a receber.

Até o fechamento desta matéria, Itaquaquecetuba, Arujá e Salesópolis não enviaram as informações.