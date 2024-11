Parque do Mirante terá restaurante a partir da próxima sexta-feira

O Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, passará a contar com um restaurante a partir da próxima sexta-feira (15/11). O público poderá desfrutar do local, que tem vista privilegiada da cidade, entre 11 e 19 horas, sempre de terça-feira a domingo e durante às segundas-feiras de feriado.

A estrutura foi instalada no espaço compreendido entre a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, que batizou a antiga Pirâmide do Sesc; o Palco Cultural Marcos Vinicius Cunha, o Rizada; e o observatório construído na extremidade do terreno. Nesse ponto, foi disponibilizado pela Prefeitura de Suzano uma área coberta de 240 metros quadrados (m²) com banheiros, que garantirá o conforto necessário aos visitantes.

A empresa que será responsável pela prestação de serviços neste local, após vencer concorrência pública, trabalhará comercialmente o espaço como “Mirante dos Sabores”. A administração municipal concedeu permissão de uso, a título oneroso, para a venda de produtos alimentícios e bebidas, ficando a cargo da vencedora as responsabilidades sobre os cuidados devidos no ambiente e as práticas adequadas de higiene, conservação e preparo dos alimentos.

A abertura do restaurante se integra às demais atrações que já foram ofertadas no Parque do Mirante desde a sua inauguração, em dezembro de 2023. Ao longo do ano, a prefeitura já organizou, por exemplo, a “Feira do Mirante”, que trouxe 39 barracas com 21 opções relacionadas à gastronomia e 18 dedicadas ao artesanato, onde foram apreciados pastéis de feira com caldo de cana, algodão doce, geladinho, sorvetes, torresmos, lanches, baião de dois, espetinhos, salgados, doces árabes, açaí e churros, além da culinária japonesa.

Entre outras atividades realizadas no local, também podem ser citadas o “20º Encontro de Fuscas e Carros Antigos de Suzano” e o “Programa Circuito Suzano de Esportes de Lazer”, que garantiu para crianças e adultos diversas práticas de entretenimento, incluindo ciclismo, futebol, vôlei de areia, beach tênis, piscina de bolinha, escorregador hidráulico e carrinho de algodão doce.

A estrutura do Parque do Mirante fica aberta à população diariamente, entre 7 e 19 horas, e proporciona à população uma área verde de aproximadamente 3 mil m² e vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de m². A prefeitura promoveu uma revitalização completa em um espaço de 16 mil m², além de trabalhos de pavimentação em uma área de 6 mil m², com pintura do projeto “Arte Pública” nas laterais da pirâmide, e serviços que garantiram limpeza, instalação de gradis e iluminação pública.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que o restaurante chega para tornar o Parque do Mirante ainda mais convidativo. “Desde que foi inaugurado, este local se tornou um cartão postal da cidade. Por isso, temos organizado eventos culturais e esportivos ao longo desse ano. Agora, criamos mais uma estrutura permanente, que vai proporcionar as condições ideais para que a família suzanense possa desfrutar do parque”.