quinta 23 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 23/10/2025
Cultura

Parque Municipal Max Feffer recebe 'Festival de Música e Circo' neste sábado

Evento será realizado das 15 às 19 horas; atividade apoiada pela Secretaria Municipal de Cultura tem entrada gratuita para todos os públicos

23 outubro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Parque Municipal Max Feffer recebe 'Festival de Música e Circo' neste sábadoParque Municipal Max Feffer recebe 'Festival de Música e Circo' neste sábado - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste sábado (25/10) o “Festival de Música e Circo: Edição Brasilidades”, iniciativa apoiada pela Secretaria Municipal de Cultura de Suzano por meio da Política Nacional de Fomento à Cultura (PNAB). O evento é gratuito e contará com apresentações artísticas, circenses e shows musicais no palco do Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares.

A ação é realizada pelo músico e produtor suzanense, Felipe Vaicem, vencedor do edital 13/2024 de Arte de Cultura e coordenado pela diretora de Música da Secretaria de Cultura de Suzano, Raquel Pereira.

A programação terá início às 15 horas com a artista Fernanda Midori, que abrirá o festival com um espetáculo de luzes e performances circenses. Logo depois, sobe ao palco a banda “Notória Nota”, que traz um repertório instrumental inspirado em ritmos clássicos brasileiros, como bossa nova.

Em seguida, o público poderá assistir ao show de malabares do artista Alisson Colen e, na sequência, a Palhaça Atormentada, que combina poesia e malabares de fogo, se apresenta ao público. Depois, Fernanda Midori retorna ao palco com mais um número circense antes do encerramento, que ficará por conta da banda DriveTuka, com um repertório voltado ao fusion brasileiro, que mistura diversos ritmos nacionais.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o evento reforça o compromisso da cidade com a valorização das expressões artísticas. “O ‘Festival de Música e Circo’ é um convite para que a população vivencie a arte em suas mais diversas formas. Celebrar as brasilidades é também celebrar nossa identidade e o talento dos artistas que compõem a cena cultural de Suzano”, destacou.

Deixe seu Comentário

