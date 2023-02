'Passe Livre' registra mais de 2,7 mil solicitações no mês

O programa “Passe Livre Estudantil” chega ao final de janeiro com 2.703 solicitações registradas pela Secretaria de Educação de Suzano. A iniciativa, voltada a estudantes da cuja renda familiar se enquadra no perfil de até três salários mínimos ou renda per capita de até meio salário por integrante, segue com inscrições disponíveis até 14 de abril por meio do portal suzano.sp.gov.br/web/passe-livre/.

Com um mês de inscrições abertas, os cadastros contabilizados pela pasta somam 1.105 interessados que pediram o benefício pela primeira vez, representando 40,8% das solicitações, ao passo que os outros 1.598 alunos já haviam sido usuários do Passe Livre em semestres anteriores.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, detalhou que a análise dos pedidos está sendo feita e ressaltou que alguns pedidos já foram deferidos. “Nesta fase, nossas equipes verificam se a entrega dos documentos comprobatórios foi adequada e estamos dando esse retorno aos munícipes por meio do site. Até a manhã da última segunda-feira (30/01), aprovamos 677 cadastros, sendo 126 de alunos que estão ingressando agora no sistema”, contou.

Para os interessados em realizar o cadastro, ou requisitar a continuidade do benefício, é necessário acessar o site e clicar no botão “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2023” e inserir o CPF. Em seguida, o estudante informará os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes adicionais como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto em questão.

Ao fim desse procedimento, o sistema irá gerar um formulário para ser impresso e encaminhado para validação junto à instituição de ensino. Passada essa fase, o interessado deve enviar o formulário preenchido e a Folha Resumo do CadÚnico para comprovação da renda salarial da família, além de versões digitalizadas do RG, do CPF e do comprovante de endereço pelo site do programa. Feito isso, basta aguardar a validação e esperar pela data de emissão do cartão do Passe Livre.

Bassini complementa explicando que o material é validado em um prazo de 15 a 30 dias, sendo importante acompanhar o status da solicitação no site. "Por vezes, um arquivo pode ter sido enviado com um preenchimento inadequado, por exemplo", finalizou.