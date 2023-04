Patrulha Maria da Penha realiza palestra para entidades de Suzano

A ação, realizada no auditório da ACE, no centro, entre 15 e 17 horas, é parte da programação do “Mês da Mulher”, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e teve a participação da comandante da GCM, Rosemeire Caxito.

Ainda nesta semana o grupamento também realizou, na última segunda-feira (27/03), uma palestra sobre os direitos do público feminino e os tipos de violência, além de destacar as redes de apoio no município. A atividade foi destinada às suzanenses que passam por acompanhamento na Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae). Ao todo, 20 pessoas participaram da iniciativa e, assim como ocorreu com o evento da ACE, a ação de segunda-feira foi conduzida pela coordenadora do grupamento, Jaqueline Lima.

Outro assunto levantado durante a palestra foi a Lei Maria da Penha (11.340/2006), elaborada para amparar o público feminino vítima de violência, seja física, sexual, psicológica ou moral. O objetivo é dar visibilidade ao tema e ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos de proteção legais existentes, visando sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência.

Entre os canais para denúncia, Suzano disponibiliza a GCM pelo número 153 e a própria Patrulha Maria da Penha, por meio dos telefones (11) 4745-2150 ou (11) 4746-3297, além do Disk Denúncia (180) e da Polícia Militar (190). Na visão do secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, essa é uma luta diária que deve ser levada com seriedade.

“Buscamos oferecer mecanismos de defesa e proteção ao público feminino, todos precisam dizer ‘não para à violência contra à mulher’. Por isso, é fundamental que os munícipes denunciem porque essa é uma forma de garantir e evidenciar que as mulheres não estão sozinhas nesta causa. Parabenizo a coordenadora do grupamento, Jaqueline Lima, pelo grande trabalho realizado em prol do público feminino em nossa cidade”, destacou.

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou nesta quarta-feira (29/03) uma capacitação exclusiva voltada a bares, restaurantes e casas noturnas com foco no enfrentamento à violência contra a mulher, sobretudo em casos de importunação sexual. A iniciativa, que ocorreu em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, teve o apoio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura e do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomércio).