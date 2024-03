Pedestres pedem melhorias em ponte; Prefeitura prepara projeto de recuperação

Os pedestres que passam pela ponte da Avenida Vereador João Batista Fitipaldi pedem melhorias no local. As principais solicitações são de novas pinturas e melhora para a passagem do pedestre na ponte.

Na visão de João Batista, a única melhora que precisa ser feita é a pintura do local. “Acho que a ponte está boa. Não tem muita coisa a melhorar, só a pintura que está meio ruim, mas de resto eu acho que está boa sim”, disse.

Patrick Vinicius entende que alguns pontos de melhoria necessários levam tempo para ficar prontos. “Dá para mudar algumas coisas, mas leva bastante tempo”.

Ele explicou que diversas vezes duas pessoas não conseguem passar ao mesmo tempo por falta de espaço. “A gente sempre tem um problema nessa passagem, porque muita gente vai de bicicleta, aí às vezes as pessoas querem passar de bicicleta e não consegue passar porque vem outra pessoa na contramão”, conta.

Félix Bernardo entende que o principal ponto a se melhorar é ter uma passagem para pedestre dos dois lados da ponte. “Eu acho que teria que ter uma passagem para pedestres dos dois lados, além do meio, porque quem vem de um lado tem que atravessar a rua para ficar no meio e é perigoso. Não tem um farol, uma lombada, um carro pode vir rápido e isso se torna perigoso para o pedestre”.

Ele afirmou que o tamanho da passagem de pedestre no meio é ruim, mas não vê uma forma que possa melhorar.

“A pessoa vem de bicicleta e a outra está vindo andando, mas quem está de bicicleta quer passar andando na bicicleta, então se ele vier não tem espaço para os dois”, continua.

Moacir Rodrigues reclamou da situação dos locais para pedestre passarem. “No meio é uma subida, então quem está de bicicleta não consegue passar, fica ruim. Na passagem do lado tem um buraco imenso. Não tem como passar uma pessoa com bicicleta, cadeira de roda”, conta.

Ele disse que qualquer melhora que tenha no local será bem-vinda. “Se for mexer e mudar para melhor, está ótimo. Tudo que é feito com mudança fica em outro aspecto. Essa ponte é muito antiga”.

Prefeitura

A Prefeitura de Suzano informou que um projeto executivo para melhoras na ponte está sendo elaborado pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. A administração explicou o passo a passo para que as melhoras sejam executadas. “Após a realização do projeto executivo, será necessário realizar o processo licitatório e, posteriormente, dar início à obra”.

De acordo com a Prefeitura, ainda não há prazo para início do processo de licitação e do início da obra.