Pedro Ishi começa mandato com vistorias em obras que deverão ser concluídas em até cem dias

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, começou o mandato vistoriando as obras que deverão proporcionar, nos primeiros cem dias de gestão, a inauguração de três novos equipamentos na cidade, projetados para garantir melhorias nas áreas de Mobilidade Urbana, Saúde e Educação. Um dia após tomar posse na Câmara, o chefe do Executivo acompanhou de perto, nesta quinta-feira (02/01), a reta final das atividades que estão sendo executadas no Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que chegaram a 90% de conclusão; na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio, que já conta com 80% das ações finalizadas; e também na creche que está sendo construída no Jardim Europa, que ultrapassaram os 80% dos serviços.

Na oportunidade, estiveram com o prefeito o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira; a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães; e Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

O trabalho no Terminal de Ônibus de Palmeiras, que está sendo construído na estrada do Koyama, 365, avança com as intervenções finais relacionadas ao passeio, em meio aos serviços referentes à instalação de piso intertravado. Depois dessa etapa, serão necessárias a execução da pavimentação e a conclusão do paisagismo (colocação de grama) e dos serviços de drenagem. Já foram finalizadas as atividades de terraplanagem, da fundação e da estrutura de concreto armado e metálica para a cobertura, além da execução da guarita e demarcação do viário.

O terminal será operado pela concessionária Radial Transporte e terá, de início, oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia, proporcionando mais opções de deslocamento com os demais trajetos municipais e facilitando o acesso à Estação Suzano, da Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Para esta primeira fase, as obras contam com um investimento de R$ 6.377.089,38, com aditamento do valor previsto de R$ 1.593.025,03, por meio de recursos do Estado de São Paulo e contrapartida da prefeitura. Os serviços são executados pela empresa PS Engenharia, Construção e Comércio Ltda.

Ainda estão previstas outras intervenções que garantirão mais serviços à população, cujas obras farão parte das fases seguintes do projeto, que deverão contemplar a instalação de um novo Centro Unificado de Serviços (Centrus), uma quadra para esportes e outros espaços para lazer e eventos.

UBS Parque do Colégio

As obras da UBS do Parque do Colégio, que está sendo construída na rua Inácio Garcia, s/n, recebem no momento trabalhos relacionados à instalação de vidro na fachada e fechamento da unidade, após serem realizadas atividades que garantiram a pintura interna do prédio e intervenções na recepção, além de serviços na tubulação de água pluvial e atividades relativas à parte elétrica e à construção da rampa e da escada de acesso dos funcionários. Ainda ficarão faltando a finalização das obras de pavimentação do estacionamento e da cobertura de acesso, o paisagismo em grama e a instalação de cabeamento de rede e dos extintores.

As intervenções na unidade, que ocupa um espaço de 251 metros quadrados (m²), já contemplaram atividades na laje; serviços de alvenaria; e implantação da rede de esgoto e água fria; além da instalação de cabos. Para a finalização da estrutura, estão sendo investidos R$ 1.108.243,44, provenientes de contrapartida da prefeitura e de recursos estaduais, por meio de emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado. A empresa responsável pelas obras é a JB Serviços Gerais Ltda.

O posto de saúde vai abrigar três consultórios destinados aos atendimentos nas áreas de Pediatria, Ginecologia e Clínica Geral, além de um consultório direcionado à telemedicina, além do setor de Farmácia e espaços para procedimentos, como aplicação de vacinas, curativos e retirada de pontos. A estimativa é de que um público superior a 10 mil pessoas seja beneficiado com o novo prédio que será integrado à rede municipal, já que este se tornará um polo de referência para as localidades adjacentes ao Parque do Colégio, como Jardim Suzano e Cidade Edson.

Creche do Jardim Europa

A creche que está sendo construída na estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa, está com serviços adiantados nos dois blocos que irão compor a estrutura do mais novo equipamento da rede municipal, depois de serem concluídas as partes de alvenaria e cobertura. No bloco A, que está com dois terços da obra finalizados, os serviços estão garantindo a implantação do forro e a realização do revestimento da estrutura. Essas duas etapas já foram terminadas no bloco B, que chegou a 90% de conclusão. Nos últimos 45 dias, as atividades se concentraram na implantação do piso e na fase final da obra, com a construção de calçadas e do pátio da creche.

Com capacidade para atender até 260 crianças de 0 a 3 anos, o equipamento terá 1.530 metros quadrados (m²) de área construída e contará com 11 salas, playground, secretaria, almoxarifado, cozinha, diretoria, sala dos professores, nove banheiros, dois vestiários, dois fraldários, um lactário e um pátio coberto. A unidade está sendo construída pela Residencial Hinata Spe Ltda., por meio de Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) elaborado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, a custo zero para a municipalidade.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que os novos equipamentos serão fundamentais para o desenvolvimento da cidade, já que representam avanços significativos em três áreas estratégicas. “O Terminal de Palmeiras garantirá uma transformação nas condições de deslocamento entre os moradores da região sul com o centro e a região norte. A UBS do Parque do Colégio vai proporcionar ainda mais assistência em saúde aos residentes desta localidade e dos bairros vizinhos, reforçando nossa cobertura na Atenção Básica. Por sua vez, a nova creche do Jardim Europa ampliará a oferta de vagas para a educação infantil, ajudando não só no desenvolvimento das crianças como também facilitando a vida dos pais, que terão mais um polo de referência para deixarem seus filhos enquanto estiverem trabalhando”, declarou Ishi.