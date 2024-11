Pelo menos 222 ruas deverão receber serviços de pavimentação entre o fim de 2024 e o início de 2025 no Alto Tietê. O levantamento foi feito com as prefeituras da região. Apenas Santa Isabel e Salesópolis não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, os próximos serviços de pavimentação serão executados em 2025. Algumas obras, inclusive, estão em processo de licitação e outras aguardam autorização para o início. São mais de 40 vias públicas previstas nos seguintes bairros: Vila Fátima, Vila Urupês, Vila Figueira, Chácara Nova Suzano, Parque Alvorada, Jardim Casa Branca, Parque Maria Helena, Parque Heroísmo e outros.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes destacou o Programa Mogi Nova Asfáltica. Até o fim de novembro, 150 vias deverão ser atendidas pelo programa, totalizando 130 km de ruas com o pavimento completamente recuperado. De acordo com a administração municipal, o programa foi estruturado com base em oito convênios distintos, firmados com diferentes empresas que executam as obras de pavimentação. O investimento é de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos, além de incluir também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Até o fim de 2024, oito ruas e uma avenida serão pavimentadas em Itaquá, de acordo com a Secretaria de Obras. São elas: as ruas Pixinguinha, Regente Feijó e Paulistania no Maragogipe, a Rua Adamantina no Louzada, as ruas Quatia, Quatro Barras e um trecho da Quinta do Sol no Tropical, a rua Salto, no Recanto Mônica, e a Avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, no Perobal.

Em Ferraz de Vasconcelos, são 10 vias previstas para receberem o serviço. Segundo a Prefeitura, as vias que contempladas são: Rua Estácio de Sá, Rua Tomé de Souza e Rua José Basílio Quarelo, todas na Vila Jamil; Rua Sebastião Pinheiro da Silva, Rua Auxílio Martinelli e Rua Carlindo Reis, no Jardim Ione; Rua José Gomes da Cruz e Rua Alzira Mota Ferreira, no Jardim Juliana; Rua Tenente Miguel José Pinheiro, no Parque São Francisco; e Rua Jorge Muniz, no Jardim São José.

Em Guararema, estão em processo de pavimentação 13 ruas dos bairros Parateí e Guanabara.

Demais cidades

Poá não informou a quantidade de vias que devem receber o serviço até o fim deste ano. Contudo, a Prefeitura destacou que 25 vias foram contempladas com um pacote de recuperação e recapeamento asfáltico neste ano. Todas as obras foram concluídas.

Os serviços de acessibilidade, novo calçamento e recapeamento na Vila Operária, na altura da Rua Princesa Leopoldina, foram destacados por Biritiba Mirim.

Entre as obras, está a construção de uma passarela. Segundo a Prefeitura, “as mudanças e revitalizações na via melhorarão também o fluxo de carros e pedestres na área”.

Por fim, Arujá prioriza a manutenção das vias públicas e tapa-buracos devido às ocorrências de chuvas. Não há vias públicas dentro da previsão para asfaltamento ou pavimentação, mas os serviços serão iniciados no momento adequado.