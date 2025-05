Pesquisadores do Labô realizam Fórum de Tecnoética no próximo dia 5 de junho na PUC-SP

Os dilemas éticos da nova era da tecnologia, sobretudo da Inteligência Artificial (IA), serão os principais temas do Fórum de Tecnoética marcado para o dia 5 de junho, das 14 às 18 horas, no Auditório 100A, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo.

O evento é uma produção do Grupo de Ética da Tecnologia do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia (Labô) da Fundação São Paulo.

O fórum será presencial. A participação é por meio de inscrição no e-mail labo@pucsp.br.

A coordenação e mediação será do professor Davi Lago, escritor best-seller e diretor da ONG Não Aceito Corrupção. “O objetivo do fórum é dar visibilidade às pesquisas do grupo. Também abordar como os desenvolvimentos tecnológicos impactam as sociedades humanas para o bem ou para o mal”.

Segundo Lago, o evento será importante também porque vai ajudar a entender um pouco as mudanças do mundo. “Não podemos impedir a inovação benéfica, como, por exemplo, em relação aos remédios, novas tecnologias que facilitam a comunicação, inteligência artificial que consegue coletar dados, que embasam decisões públicas. Por outro lado, não podemos desenvolver a tecnologia acriticamente e esquecer o valor humano. A Tecnoética é um fórum que ajuda a entender melhor essas questões”.

Davi Lago é o coordenador do Grupo de Pesquisa. Foto: Divulgação

O que é o Labô?

O Labô é um laboratório responsável por produzir conhecimento livre, “autônomo, ágil e que responda à necessidade das pessoas de digerir de modo qualificado o mundo em que vivem”. O órgão tem como diretor acadêmico o filósofo, Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e da PUC-SP, autor, colunista do jornal Folha de São Paulo e comentarista da TV Cultura. A assistente acadêmica é a professora Andréa Kogan, formada em Letras, doutora em Ciência da Religião pela PUC-SP, autora, que atua na área de comunicação com tradução, revisão e cursos.