Pix por aproximação deve facilitar transações eletrônicas, opina ACE

O Banco Central do Brasil (BC) e o Conselho Monetário Nacional criaram novas regras para o sistema Open Finance que permite o pagamento por aproximação utilizando o Pix. As novas funcionalidades devem estar disponíveis para a população a partir de fevereiro de 2025.

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano avalia que o novo modo de transação vai promover uma experiência mais fluida ao recebedor e ao pagador.

Por meio do Pix por aproximação, o correntista poderá fazer a transferência instantânea sem sair do ambiente de compras on-line e ir para o aplicativo do banco.

A funcionalidade, no entanto, exige a inclusão de novos tipos de instituições financeiras no open finance e estabelecer uma governança definitiva para o compartilhamento de dados entre elas. Entidades ainda estão detalhando melhorias na plataforma.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo destaca que esta novidade representa uma evolução significativa no cenário financeiro nacional. A expectativa é que os comércios da cidade aderem a nova modalidade para facilitar a transação e garantir mais praticidade e segurança aos clientes.

“Há um importante movimento para que os novos métodos de transações financeiras foquem na facilidade e, no âmbito das vendas, não é diferente. Caso este modelo se mostre eficaz, a tendência é de que tenhamos mais adeptos a este sistema", afirma o presidente.

A utilização deste método de pagamento não é uma regra mas os comerciantes podem aderir para facilitar as vendas e estar antenado no mercado.

"É recomendado o teste deste serviço para que, no futuro, os empreendedores possam oferecer mais opções aos clientes”, opinou.