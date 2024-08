Planos de segurança dos candidatos priorizam ações da GCM e uso da tecnologia

O plano de segurança dos cinco candidatos a prefeito de Suzano prevê reforço da Guarda Civil Municipal, ampliação de câmeras de monitoramento, uso da tecnologia, entre outras ações.

O DS traz, na edição desta quarta-feira (21), os principais pontos das propostas para a área.

Caian Zambotto

O candidato Caian Zambotto (PSOL) montou o Programa de Governo "Suzano 50" com ações de segurança e defesa social.

Uma das metas é o fortalecimento da Guarda Municipal com profissionalização, capacitação com foco em direitos humanos e atendimento humanizado.

Ele propõe ainda a criação de centro especializado de atendimento à mulher e às vítimas de violência até 2025. O plano também prevê capacitação da Defesa Civil e a criação de conselhos comunitários de segurança.

Ele quer promover reuniões periódicas com a comunidade para discutir questões de segurança e avaliar as políticas implementadas. Uma outra proposta é a criação, dentro do plano de segurança, da Secretaria de Direitos Humanos até o final de 2025, responsável por articular políticas de inclusão e combate à discriminação. O candidato do PSOL quer também implementar um sistema de monitoramento urbano com câmeras de vigilância e análise de dados até 2026. Ele defende modernização do sistema.

Gerice Lione

A candidata Gerice Lione (Podemos) quer implementar o Batalhão de Ações Especiais (Baep) e a Base da Guarda Civil Municipal (GCM) no Distrito de Palmeiras. O objetivo é descentralizar os serviços de segurança, “levando mais segurança para uma importante região do município”.

Também quer a 5ª companhia no Distrito de Palmeiras com aumento de efetivo da Polícia Militar. Ela promete aumentar o efetivo da guarda, adequar salários. Prevê ainda atualização de equipamentos e armamentos; contratação e treinamento de novos agentes para ampliar a segurança de Suzano. Promete ainda a instalação de câmeras de vigilância com a expansão do sistema de monitoramento em pontos críticos da cidade nas regiões norte, sul e centro. A criação de centros de controle e comando para centralização das operações de segurança e integração com as forças de segurança são outras ações previstas.

Ela também promete o programa de policiamento comunitário para fortalecimento do vínculo entre a comunidade e a polícia.

Gerice também acredita que a melhoria da iluminação pública com a expansão e manutenção da rede em áreas urbanas e rurais vão melhorar a segurança.

Ela também promete a criação de centros de atendimento para vítimas de violência, instalações de totens de segurança com monitoramento para aumentar a capacidade de cobertura na fiscalização de crimes na cidade.

Pedro Ishi

Pedro Ishi (PL) quer ampliar a cobertura de monitoramento por câmeras (com implantação de aplicativos) e intensificar os serviços do Centro de Segurança integrado; expandir o Programa Vizinhança Solidária com o objetivo de prevenir os atos de desrespeito à convivência, procurando gerar coletivamente nas comunidades um código de responsabilidade solidária.

Ele também propõe ampliação do efetivo da GCM, manutenção do programa de formação específica e continuada para os profissionais da área de segurança pública, dentro da política de valorização do funcionalismo público e do conceito de segurança cidadã.

O candidato também prevê a ampliação do Guard para todas as escolas de ensino fundamental e ainda promete a inauguração da nova sede da Guarda Municipal de Suzano; a continuidade da modernização da frota e equipagem da GCM.

Também promete a entrega da nova Delegacia Central em parceria com o Estado; transformação do Caep em Baep; implantação da nova Base da GCM de Palmeiras; construção do novo Plano de Carreira da GCM; fortalecimento da segurança nas Unidades Escolares, e aquisição de veículos blindados de alto porte.

Walmir Pinto

O projeto do candidato Walmir Pinto (PV) estabelece a implementação de sistemas de vigilância inteligentes, uso de análise de dados para prevenir crimes, e a digitalização dos serviços de emergência. Segundo ele, são ferramentas indispensáveis para uma cidade segura e eficiente.

Ele também promete treinamento das forças de segurança, uso de câmeras equipadas com tecnologia avançada, como reconhecimento facial e análise de comportamento.

Também defende sistemas de Alerta Antecipado com a utilização de dados em tempo real e algoritmos de aprendizado de máquina.

Walmir afirma que a iluminação pública pode ser controlada de forma inteligente para aumentar a segurança e o uso de aplicativos móveis que permitem que os cidadãos relatem crimes, solicitem ajuda ou forneçam informações sobre atividades suspeitas.

Também pretende implantar as câmeras de segurança utilizando a tecnologia.

Walmir defende a criação de parcerias entre as autoridades locais e as comunidades para desenvolver programas de prevenção ao crime, promover a conscientização e construir uma relação de confiança entre a polícia e os cidadãos.

Sérgio do Povo

O candidato Sérgio do Povo (Mobiliza) tem em seu plano de segurança instalação de câmeras 24 horas, aumento do efetivo da GCM e investimento nas viaturas da corporação.