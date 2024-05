Polo de Libras em Suzano, escola da Vila Sol Nascente recebe melhorias e equipamentos

Referência no atendimento às crianças surdas de Suzano, a Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente, recebeu melhorias e equipamentos para fortalecer o trabalho realizado no local, que é um polo com 400 alunos matriculados, dos quais 16 têm deficiência auditiva ou surdez. Foram promovidas mudanças na gestão da escola, que conta com novos diretor e coordenador, além de um professor surdo e três habilitados em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Além disso, a escola recebeu 400 novos livros da Editora Foccus, por meio de um convênio com o governo do Estado. Os materiais dispõem de jogos e um guia explicando aos professores os tipos de perda auditiva, intervenções terapêuticas a serem realizadas, entre outros assuntos e recursos que podem ser utilizados com as crianças. A coleção foi pensada e desenvolvida para elas, com cores vivas e ilustrações marcantes. O objetivo é que o professor e os alunos brinquem e aprendam com os livros, mantendo a essência de Libras, que é aprendida por meio do corpo e do movimento.

A unidade também adquiriu dez kits duplos de armários, um para cada sala de aula que a escola tem, além de dicionários de Libras e corpo humano, que serão utilizados para promover a formação continuada dos professores e dos funcionários da unidade.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou que o material adquirido vai facilitar o trabalho dos professores que atuam na escola e promover um aprendizado mais divertido aos alunos. “São recursos importantes que dão tranquilidade para que os docentes trabalhem a Língua Brasileira de Sinais, que exige sensibilidade para ser ensinada. A escola é uma referência neste trabalho e precisava do material adquirido para os alunos”, afirmou o chefe da pasta.

Referência

A Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos tem 16 anos de história na cidade e há oito atua com o setor de Auxílio Educacional Especializado (AEE) para alunos neuro divergentes e com deficiência. Uma parte, exclusiva da unidade, atende apenas crianças surdas de Suzano. Trata-se do “AEE de Surdez”, que representa um trabalho de inclusão muito importante na idade escolar. Ele conta com um amplo atendimento a esta condição.

O estabelecimento de ensino abrange, em salas de aula regulares, estudantes com surdez até 11 anos e, para aqueles que ainda estão em processo da aquisição da linguagem, uma atividade diferenciada é realizada. Há também o atendimento no contraturno para as crianças surdas, com um trabalho de desenvolvimento nas diversas áreas necessárias para se diminuir as barreiras encontradas em sala de aula.

Bassini elogiou o trabalho realizado pela escola com os alunos que integram o quadro da unidade. “As bases para se trabalhar com os surdos estão presentes em um plano específico já consolidado e em constante desenvolvimento. Sabemos que a escola é viva e, portanto, não é possível alcançar a perfeição, mas a equipe da escola Damásio mostra que o objetivo é este. O polo é um grande passo na direção de uma sociedade mais inclusiva, plural e consciente das necessidades de nossas crianças”, concluiu o chefe da pasta de Educação.