Terminal Rodoviário tem previsão de mil passageiros

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone registrou, nesta segunda-feira (20), o embarque de cerca de 1 mil pessoas, em Mogi das Cruzes.

Segundo a coordenação do terminal, a maior parte dos passageiros já embarcaram entre sexta-feira (17) e domingo (19).

Dentre os destinos mais procurados, destaca-se Bertioga, cuja passagem pode variar de R$ 27 a R$ 40, de acordo com o site Rome2Rio. Já o tempo de viagem vai de 1h a 1h45, com o destino direto, sem paradas.

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga, tem estimativa de receber até 230 mil veículos entre sexta e o feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21). Os dados são da Polícia Militar Rodoviária.

Serviço

Localizado na Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida Souza, ao lado da estação ferroviária, o Terminal Estudantes funciona das 4h às 00h. O número para atendimento é o 4798-5122 e ainda é possível entrar em contato pelo e-mail transporte@pmmc.com.br.