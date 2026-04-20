Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 20 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Terminal Rodoviário tem previsão de mil passageiros

Dentre os destinos mais procurados, destaca-se Bertioga, cuja passagem pode variar de R$ 27 a R$ 40

20 abril 2026 - 17h42Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
TERMINAL RODOVIÁRIO Terá grande movimentoTERMINAL RODOVIÁRIO Terá grande movimento - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone registrou, nesta segunda-feira (20), o embarque de cerca de 1 mil pessoas, em Mogi das Cruzes.

Segundo a coordenação do terminal, a maior parte dos passageiros já embarcaram entre sexta-feira (17) e domingo (19).

Dentre os destinos mais procurados, destaca-se Bertioga, cuja passagem pode variar de R$ 27 a R$ 40, de acordo com o site Rome2Rio. Já o tempo de viagem vai de 1h a 1h45, com o destino direto, sem paradas. 

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga, tem estimativa de receber até 230 mil veículos entre sexta e o feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21). Os dados são da Polícia Militar Rodoviária.

Serviço

Localizado na Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida Souza, ao lado da estação ferroviária, o Terminal Estudantes funciona das 4h às 00h. O número para atendimento é o 4798-5122 e ainda é possível entrar em contato pelo e-mail transporte@pmmc.com.br.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereador Juliano Botelho recorre à cassação por fraude à cota de gênero
Região

Vereador Juliano Botelho recorre à cassação por fraude à cota de gênero

Mogi-Bertioga registra cerca de 11 km de lentidão neste sábado
Região

Mogi-Bertioga registra cerca de 11 km de lentidão neste sábado

Poá conquista investimento do Governo do Estado para fortalecer o turismo
Região

Poá conquista investimento do Governo do Estado para fortalecer o turismo

Projeto 'Educando pela Cidade' leva mais 1,5 mil alunos a pontos turísticos de Suzano
Região

Projeto 'Educando pela Cidade' leva mais 1,5 mil alunos a pontos turísticos de Suzano

Homem atira em vizinho e é preso em Suzano
Polícia

Homem atira em vizinho e é preso em Suzano

Akimatsuri recebe dragão japonês de 20 metros em apresentação inédita neste sábado
Região

Akimatsuri recebe dragão japonês de 20 metros em apresentação inédita neste sábado