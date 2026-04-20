'Suzano Mais Emprego' divulga 683 vagas de trabalho

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, divulgou nesta semana 683 oportunidades de trabalho em diversas áreas e níveis de escolaridade. As funções com maior número de vagas são operador de telemarketing (132), auxiliar de lanchonete (100) e vendedor (55).

As vagas são divulgadas por meio do site do programa “Suzano Mais Emprego” (www.suzanomaisemprego.com.br). Nele, é possível consultar os cargos disponíveis, seus requisitos e realizar a candidatura. Os interessados nas vagas de operador de telemarketing devem ter ensino médio completo, mas não precisam de experiência. O mesmo ocorre para as funções de vendedor e auxiliar de lanchonete.

O cadastro no site é feito gratuitamente e de acordo com as áreas de interesse do participante. A plataforma é atualizada diariamente, recebendo e removendo vagas de acordo com as demandas publicadas pelas empresas cadastradas.

Para obter mais informações sobre o projeto, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. É possível sanar as dúvidas presencialmente ou por telefone, mas a candidatura é feita exclusivamente pelo on-line.

Para o secretário Mauro Vaz, o “Suzano Mais Emprego” auxilia tanto os trabalhadores que procuram uma colocação no mercado, quanto as empresas do Alto Tietê que precisam completar seu quadro de funcionários. “Promover a divulgação das vagas acaba sendo uma via de mão dupla porque nós estreitamos o caminho entre as oportunidades e as empresas. Isso auxilia os que buscam um emprego e quem oferece estes postos de trabalho”, afirmou.