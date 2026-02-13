Polo de Música e Audiovisual abre curso intensivo de interpretação para cinema

O Polo de Música e Audiovisual Paulo José está com inscrições abertas para a “Imersão ao Mundo da Interpretação para Cinema”, curso intensivo voltado a atores, atrizes e iniciantes que desejam desenvolver presença, naturalidade e domínio técnico diante das câmeras.

O cadastro pode ser feito por meio do link https://forms.gle/oAXK8Q2rWuPpteyD8. A formação terá início na quinta-feira (19/02) e segue até 23 de abril, com encontros às quintas-feiras, das 18 às 22 horas, realizados no próprio polo, localizado na rua Paraná, 70, no bairro Jardim Paulista.

A classificação indicativa é livre e as vagas são limitadas a 20 participantes. A proposta é oferecer uma experiência prática e aprofundada, desmistificando a atuação para o audiovisual e preparando os participantes para criar cenas com verdade, segurança e criatividade.

Durante o curso, serão trabalhadas técnicas de interpretação de texto, ação cênica, subtexto, improvisação, construção e finalização de cenas, além de preparação específica para testes, audições e processos seletivos para cinema e séries.

A formação contará com professores atuantes no mercado cinematográfico e terá participação especial do ator e preparador de elenco Sérgio Pardal. Com trajetória consolidada, ele atuou em espetáculos do Teatro da Vertigem, como “BR3” e “O Filho”, e participou de longas-metragens como “Lamento” e “400 contra 1”. Ele ainda integrou o elenco de séries como “Aruanas”, da Rede Globo, “Ninguém Tá Olhando”, da Netflix, e “Raul Seixas: Névoa”, da HBO Max. Como preparador de elenco, colaborou em projetos premiados, incluindo o curta “Quando Parei de Me Preocupar com Canalhas”, sendo reconhecido pela formação de atores para cinema, teatro e publicidade.

Além do conteúdo técnico, a imersão também busca estimular a construção de identidade artística e ampliar a compreensão sobre o funcionamento do mercado audiovisual. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar processos criativos completos, da leitura de roteiro à gravação das cenas, com orientação especializada.

Ao final do curso, os alunos receberão certificado de participação e sairão com material audiovisual gravado para currículo e portfólio, pronto para apresentação em produtoras, agências e demais espaços do setor. Também será entregue um kit com videobook e fotos profissionais aos participantes, fortalecendo a inserção no mercado.

“Investir na formação artística é investir em oportunidades reais para a nossa população. O audiovisual é um mercado em expansão, e oferecer um curso como esse, com profissionais reconhecidos, é abrir portas para que talentos de Suzano se preparem, se qualifiquem e ocupem novos espaços”, destacou o prefeito Pedro Ishi.