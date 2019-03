Pontes em Suzano vão passar por vistorias e estudos de revitalização

O setor de Engenharia Estrutural, da Secretária Municipal de Manutenções e Serviços Urbanos, está realizando vistorias técnicas em todas as pontes do município para determinar as reformas que serão feitas no local. Essa vistoria será avaliada pela administração municipal "para a elaboração de uma planilha de custos e viabilidade orçamentária", afirma o setor.

A Prefeitura não adiantou uma data de inicio das revitalizações e quais pontes estão sendo avaliadas nesse momento. Uma das pontes mais conhecidas pelos munícipes é a da Avenida João Batista Fitipaldi, lado norte de Suzano. O local carece de manutenção e os pedestres que trafegam no local reclamam da situação da ponte.

Rachaduras, falta de sinalização e asfalto precário foram citados pelos pedestres. "Moro no bairro aqui perto e sempre caminho por aqui. De manhã tem bastante gente passando pelo local. Precisa melhorar e oferecer mais segurança tanto para os pedestres, quanto para os motoristas", afirma o líder de limpeza Eliziel Lemes, de 59 anos. No quesito de assaltos, Lemes conta que a ação raramente acontece no local.

Para o vigilante Paulo Sérgio Alves, de 45 anos, a ponte deveria ser maior para melhorar o fluxo de carros e a passagem dos pedestres. "Essa ponte precisa sim, de uma reforma, principalmente no tamanho dela. Ela é muito estreita e permite a passagem de um carro por vez. A parte dos pedestres é perigosa e precisa ser arrumada, porque tem muita rachadura no solo", conta.