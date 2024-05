População busca academias de musculação; preço anual médio é de R$ 107,45

A população suzanense tem buscado por planos de musculação com ginástica. Os planos anuais têm preço médio de R$ 107,45 por mês.

O DS conversou com duas academias que oferecem planos que incluem as duas atividades. Outras academias não conversaram com a reportagem.

Na Fitness Center, no Jardim Imperador, o plano anual custa R$ 114,90 divididos em 12 vezes. Além disso, existem os planos mensal, no valor de R$ 156,90, trimestral, com o preço de R$ 129,90 em três vezes, e semestral, custando R$ 124,90 em seis vezes.

Existem horários de ginástica na academia todos os dias úteis da semana. De acordo com um funcionário da academia, “bastantes pessoas procuram pelas modalidades” disponibilizadas.

Na Pólux Fit, localizada na Vila Urupês, o plano anual de musculação com ginástica custa 12 vezes de R$ 100,00. Existem também o plano mensal, que custa R$ 120,00, e é pago na recepção da academia, e o plano recorrente, precificado em R$ 110,00, e funciona como débito automático.

Emerson Bernardo, responsável pela academia, afirmou que a procura pelo plano de musculação com ginástica é boa. No entanto, ele disse que o serviço de musculação é maior, mas que a ginástica recebe muitas pessoas.