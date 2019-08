Poupatempo de Suzano começa a emitir novo modelo de RG

Desde ontem, todas as unidades de Poupatempo do Estado, inclusive a de Suzano, contam com o novo modelo de emissão de Carteira de Identidade (RG). Com o objetivo de oferecer ao cidadão mais praticidade e agilidade, o novo modelo do RG, que terá dimensão reduzida, vai conter o número do título de eleitor, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento de identidade profissional, Cartão Nacional de Saúde, tipo sanguíneo e fator Rh, NIS/PIS/PASEP. Para inclusão dos dados, o cidadão precisa comprovar as informações, apresentando os documentos originais que deseja incluir no RG no dia da emissão do novo documento.

O antigo modelo da Carteira de Identidade vai continuar valendo normalmente, porém quem for tirar o documento pela primeira vez ou a segunda via já fará pelo modelo novo, que contará com outros números de documentos. Além disso, a partir de agora é possível acrescentar o nome social no documento sem a necessidade de alteração no registro civil. A nova versão do RG permite ainda a inserção de indicativos de pessoas com deficiência física, visual, mental e motora.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o novo RG traz novos dispositivos que vão aumentar a segurança contra a falsificação de documentos.

SECCIONAL

O delegado seccional de Mogi das Cruzes e região, Jair Barbosa Ortiz, avalia de forma positiva o novo modelo da Carteira de Identidade e diz que vai facilitar a vida do cidadão e promover mais praticidade a ele. "Tudo o que evolui para melhor é sempre bom. Fica tudo mais fácil para o cidadão. É um documento único, integral, que vai conter informações de demais documentos importantes. Ou seja, é algo moderno. O cidadão não vai precisar carregar vários documentos, já que o novo RG vai conter todos os dados de outros documentos. Para as pessoas fica mais prático. É só uma questão de tempo para todos se adaptarem", afirma Ortiz.