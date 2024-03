Preço dos Ovos de Páscoa tem variação de 447% nos mercados

Os ovos de Páscoa estão com variação de 447% nos preços nos supermercados do centro da cidade, de acordo com a pesquisa feita pelo DS em três estabelecimentos.

Entre os três estabelecimentos, o preço mais barato encontrado foi de R$ 21,90 em um ovo de 100 gramas de chocolate. O maior valor foi em um produto de 365 gramas: R$ 119,99.

Outros valores encontrados entre os supermercados foram: R$ 38,98; R$ 39,99; R$ 45,90; R$ 54,99; R$ 64,99; R$ 81,99; e R$ 84,99.

Os responsáveis pelos estabelecimentos não quiseram conversar com a reportagem.

ACE espera aumento nas vendas; Sincomércio entende que arrecadação será menor

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano trabalha com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o aumento nas vendas. O crescimento na venda de chocolates e outros itens deve ser de cerca de 4,5% em relação ao ano passado.

Além dos chocolates, os itens mais procurados pelos clientes devem ser os produtos voltados à Sexta-Feira Santa, como peixes e vinhos. O alto movimento no comércio deve acontecer durante toda a semana.

A ACE disse que o preço médio do quilo de um ovo de Páscoa deve ser de R$ 302,21 em Suzano e Alto Tietê.

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) está com a expectativa de uma arrecadação menor em relação ao ano passado. O principal motivo é o alto endividamento da população.

“A expectativa é que haja queda no tíquete de consumo, não necessariamente nas vendas. A população está com preferência de quitar as dívidas e, se sobrar alguma coisa, será usado para compras. Por exemplo: uma pessoa que gastou R$ 400 no ano passado, esse ano vai gastar R$ 250”, explica o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez.

Além do endividamento, o chefe do sindicato explicou que outro motivo para essa queda no valor de compra é o alto preço dos ovos de Páscoa. “O principal é o endividamento, mas os produtos também estão bem mais caros. As pessoas acabam optando por barra de chocolate ou presentes simples. Está mudando o comportamento do consumidor em relação aos presentes. Estão mudando esse conceito para diminuir o custo”, finaliza.