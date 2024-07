Suzano fará projeto de controle de inundações no Maria Helena e Vila Maluf

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) assinou, na última quarta-feira (24/07), a autorização para abertura de licitação voltada à contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Básico e Executivo do Sistema de Controle de Inundações nos bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf.

O anúncio foi feito durante reunião com os vereadores Pedro Ishi e Max Eleno Benedito, o Max do Futebol. Por esse instrumento, serão avaliados os critérios mais relevantes para a escolha da alternativa de intervenção a ser proposta, como aqueles relacionados à eficiência hidráulica, que mede a capacidade de mitigar as inundações; a disponibilidade de áreas para a implantação e a natureza das áreas; os custos de implantação; os custos de manutenção e operação; e os custos de realocação e desapropriação.

A empresa que for escolhida fará um estudo que definirá as soluções adequadas para a implantação do projeto. A partir dessa proposta, a Prefeitura poderá viabilizar o financiamento da obra nas tratativas com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). O valor da licitação assinada, neste momento, é de R$ 7.810.000,00, que já contará com recursos do Fehidro (R$ 6.500.872,87) e contrapartida da administração municipal (R$ 1.309.127,13). O prazo para execução do projeto é de 12 meses.

O prefeito ressaltou a importância de avançar em todas as frentes de combate aos transbordamentos na cidade. “Serão intervenções muito relevantes, que garantirão estruturas de reservação em pontos sensíveis do município, contribuindo para a resiliência dos bairros para os dias de fortes chuvas. Buscaremos alternativas viáveis que levarão em consideração as características de cada local”, afirmou Ashiuchi.

Rio Tietê

Quanto ao Rio Tietê, na parte que corta Suzano, a Prefeitura recebeu do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, neste mês de julho, o balanço semestral de atividades referentes aos serviços de desassoreamento. Entre 19 de dezembro do ano passado, quando as intervenções foram iniciadas, até 30 de junho deste ano, o volume registrado de resíduos retirados alcançou 41.364 metros cúbicos (m³). Até meados de 2026, as ações deverão retirar um total de 315 mil m³.

A Prefeitura de Suzano informou que tem dado continuidade ao trabalho que visa à mitigação do impacto das chuvas na cidade. Os serviços de desassoreamento no Rio Tietê, desenvolvido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) desde dezembro do ano passado, têm sido acompanhados de novas ações de combate às inundações, especialmente nos bairros que estão situados em cotas inferiores a esse corpo d’água.