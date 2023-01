Prefeito em exercício vistoria obras na Região Norte de Suzano

O prefeito em exercício de Suzano, Walmir Pinto, vistoriou na tarde desta quarta-feira (25/01) três importantes obras que estão em andamento na região norte do município: a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, a conclusão do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) no Jardim Santa Inês e a implantação do futuro Parque Mirante do Sesc. Juntos, os projetos devem contar com investimentos que ultrapassam R$ 7,6 milhões, garantindo mais de 14 mil novos atendimentos na saúde, práticas esportivas para 2,5 mil alunos e novos eventos culturais que vão beneficiar 85 mil pessoas.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, o prefeito em exercício foi recepcionado pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi. Os dois percorreram as instalações da nova estrutura, que deverá ser concluída nos próximos meses. O equipamento funcionará 24 horas por dia, no número 200 da rua Guarani, e deverá contar com uma equipe multidisciplinar, sob gestão de uma Organização Social de Saúde (OS), que vai do setor administrativo à equipe médica.

O titular da pasta destacou que, no planejamento estratégico para a readequação da unidade - que está orçada em cerca de R$ 2 milhões - , foi projetado um aumento significativo da capacidade de atendimento aos munícipes que moram nessa região. “Estão previstas salas de triagem, leitos disponíveis, recepção, laboratório clínico e Raio-X, farmácia e outras estruturas essenciais, como vestiários e refeitório. O local terá capacidade para realizar entre 10 e 14 mil atendimentos mensais, nas áreas de Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia”, pontuou o secretário.

Visitas

Após a visita à UPA do Jardim Revista, Walmir Pinto se dirigiu ao Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) do bairro Jardim Santa Inês, onde foi acompanhado pelo secretário municipal de Esportes, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho. Os dois viram de perto as atividades que estão sendo feitas na estrutura, localizada no cruzamento das ruas Vicente Scalice e Guilherme Garijo. O complexo, que será entregue nos próximos meses, comporta um ginásio coberto poliesportivo, pista de atletismo e salas de apoio, como os setores administrativos, sala dos professores, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitários, totalmente acessíveis. O investimento total para o equipamento será de R$ 4,1 milhões.

O chefe da pasta adianta que o espaço já terá capacidade para receber, num primeiro momento, mais de 2,5 mil pessoas para o desenvolvimento de práticas esportivas, como handebol, vôlei, basquete e atletismo. “O espaço está sendo cuidadosamente preparado com o objetivo de fortalecer o desporto na cidade e desenvolver o treinamento de atletas com uma estrutura multidisciplinar e equipamentos de qualidade. Com capacidade de acolher centenas de torcedores, será um importante apoio ao setor e também ao lazer das famílias suzanenses”, avalia o secretário de Esportes.

Para finalizar as visitas, Walmir esteve no Parque Mirante do Sesc, onde se encontrou com o assessor da Unidade de Planejamento Estratégico (Upae), Rodolfo de Matteo. A nova estrutura está sendo erguida às margens da avenida Katsutoshi Naito, e beneficiará cerca de 85 mil pessoas, com espaço para ciclismo, feiras e apresentações culturais, se tornando um polo de desenvolvimento para essa região. A construção do futuro equipamento, que deverá contar com R$ 1,5 milhão em investimentos, irá revitalizar um dos pontos mais altos da cidade, onde está localizada a antiga estação de tratamento de água do bairro.

O prefeito em exercício destacou que a região norte de Suzano terá grandes ganhos assim que os projetos forem entregues.

“Pudemos ver que as obras estão caminhando muito bem e estarão a serviço da população em breve. Hoje constatamos como está ficando maravilhosa a UPA do Jardim Revista, que proporcionará um atendimento de alto nível a todos os munícipes da região”, reforçou Walmir.