Prefeitura anuncia programação de eventos em comemoração ao aniversário com cinco shows

A Prefeitura de Suzano anunciou, na manhã desta segunda-feira (24), a programação dos eventos que serão realizados em comemoração ao aniversário de 76 anos da cidade, no dia 2 de abril.

Serão feitos cinco shows no Parque Max Feffer entre os dias 2 e 6 de abril. Os artistas confirmados foram: Belo (02/04), Zé Neto e Cristiano (03/04), Ana Castela (04/04), Bruno e Marrone (05/04) e Samuel Rosa (06/04). Os shows terão custo zero para o município e os ingressos serão solidários, trocados por alimentos não perecíveis.

A administração aproveitou para anunciar a programação ed entrega de obras para os próximos meses: a praça do Miguel Badra; a infraestrutura no Corredor Ecológico; e o campo do Jardim Nova América. Datas de entrega não foram divulgadas.

Além das obras, serão assinadas ordens de serviço para realização de outros trabalhos. São eles: reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Natal; pavimentação da Rua Oswaldo de Oliveira Lima, na Casa Branca; pavimentação das ruas Ipês, Jeca Tatu, Taiaçupeba e Guilherme, na Vila Urupês; e o Ecoponto do Miguel Badra.