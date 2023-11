Prefeitura de Suzano abre processo seletivo para vagas de estágio

A Secretaria Municipal de Administração abrirá na próxima segunda-feira (13/11) inscrições para um processo seletivo com o objetivo de contratar estagiários. Ao todo, são 130 vagas disponíveis. Os interessados devem acessar o link bit.ly/ProcessoSeletivoContrataçãoEstagiarios até o dia 21 de novembro (terça-feira).

Para participar do processo seletivo é necessário ser brasileiro nato ou estrangeiro com visto permanente no país; não ter sido exonerado a bem do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino e maior de 18 anos; e não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Prefeitura de Suzano.

As vagas que estão disponíveis são para diversas áreas de atuação e a jornada de atividade do estágio será de seis horas diárias, o que corresponde a 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Vale ressaltar que 10% das oportunidades são destinadas às pessoas com deficiência (PCDs) e serão preenchidas conforme a necessidade.

A lista oficial dos selecionados estará disponível no Diário Oficial de Suzano a partir do dia 1º de dezembro (sexta-feira), de acordo com as notas obtidas em ordem decrescente por curso. A partir da data da publicação, o processo fica em vigência por seis meses.

“O estágio é uma oportunidade valiosa, tanto para nós, que podemos contar com novas perspectivas e energia, quanto para o estudante, que adquire conhecimento prático e desenvolve habilidades essenciais para seu crescimento profissional”, afirmou a secretária municipal de Administração, Cintia Lira.