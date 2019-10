Prefeitura de Suzano convoca novos profissionais para Saúde

A Secretaria de Administração de Suzano intensificou a convocação dos aprovados no concurso público nº 003/2018 para atuação na Secretaria de Saúde. Até o momento, mais de 40 profissionais já foram chamados para ocupar diferentes cargos. A relação completa está disponível no site oficial da administração municipal. Entre os convocados estão médicos clínicos gerais, pediatras, neurologistas e psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros, que serão distribuídos na rede básica.

O concurso público disputado por 13.291 pessoas, aplicado em maio deste ano pela Fundação Vunesp, oferecia 70 vagas, além de cadastro reserva para 14 cargos. A homologação e o início das convocações ocorreram em junho e a força-tarefa continua. Os salários variam de R$ 1.908,16 a R$ 8.427,36 e a contratação ainda prevê benefícios como auxílio-alimentação, cesta básica e vale-transporte. Entre os locais beneficiados estão Pronto-Socorro Municipal (PS), Pronto-Atendimento (PA) de Palmeiras e Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista.

De acordo com a secretária de Administração de Suzano, Cíntia Renata Lira da Silva, a convocação é para início imediato, após a realização de todos os trâmites de posse necessários para exercício dos cargos. “A chegada desses profissionais da Saúde é de grande importância para o município, justamente por se tratar de uma área que deve ser sempre priorizada. Recebemos com grande satisfação os novos colaboradores”, disse.

Os interessados podem acompanhar as convocações pelo site www.suzano.sp.gov.br, no item “Concursos Públicos”, localizado na aba “Transparência”. Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Suzano, que fica na rua Baruel, 501, 2º andar, sala 209, no centro, em dias úteis, das 8 às 16 horas. O telefone para contato é (11) 4745-2226.