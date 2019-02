Prefeitura de Suzano divulga classificação final do concurso da Educação

A Prefeitura de Suzano publica nesta quarta-feira (27) a classificação final do concurso público nº 002/2018, da Secretaria Municipal de Educação. O conteúdo das listas geral e especial com os nomes dos 20.197 candidatos habilitados e o resultado da análise dos recursos protocolados podem ser conferidos nos sites da administração municipal (www.suzano.sp.gov.br), na área “Imprensa Oficial”, e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), que aplicou as provas.

A relação é referente a todos que concorreram às funções de Agente de Segurança Escolar, Agente Escolar, Auxiliar de Atividades Escolares, Auxiliar de Desenvolvimento Educacional, Auxiliar de Secretaria, Secretário de Escola, Diretor de Escola, Professor de Educação Básica I – 30 horas, Professor de Educação Básica Adjunto, Professor de Educação Básica II – Artes, Professor de Educação Básica II – Educação Física, Cozinheiro Escolar, Motorista de Transporte Escolar e Operador de Som.

Com a divulgação da classificação final, a Prefeitura de Suzano deve homologar o resultado do concurso público ainda em março. Na sequência, a Secretaria Municipal de Educação abrirá um processo de chamamento com a quantidade de aprovados que deverão ser convocados. “O número de pessoas vai depender da necessidade, mas não será inferior ao das vagas que foram colocadas à disposição”, explicou a secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira.

A prova objetiva foi aplicada em outubro do ano passado, com mais de 47,1 mil inscritos concorrendo a 98 vagas em 14 funções. Ainda houve prova de títulos e prova prática na disputa para a maior parte dos cargos. O prazo de validade do concurso público nº 002/2018 será de um ano, a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.