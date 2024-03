Prefeitura propõe reajuste de 4,5% aos servidores a partir do próximo pagamento

A Prefeitura de Suzano protocolou na Câmara um projeto de lei que estipula reajuste de 4,5% no salário dos servidores públicos municipais. O índice foi definido durante reunião realizada nesta terça-feira (19/03) entre o prefeito Rodrigo Ashiuchi e representantes do sindicato da categoria. A proposta ainda prevê aumento nos valores referentes ao vale-alimentação e à cesta básica. A expectativa é de que o assunto seja apreciado e votado pelos vereadores ainda na sessão ordinária desta noite para que as mudanças comecem a valer já na próxima data de pagamento.

Em mensagem encaminhada ao Legislativo, o chefe do Executivo explica que a revisão geral anual dos valores pagos em 4,5% representa o acumulado dos últimos 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e leva em conta um estudo de impacto orçamentário e financeiro – calculado para este ano em R$ 20.888.621,83 – que confirma as condições necessárias para que o município possa arcar com seu quadro de pessoal. O percentual fixado é referente ao período de março de 2023 a fevereiro de 2024 e engloba não apenas os Padrões de Vencimento dos Servidores Públicos Municipais como também proventos de aposentadoria e valores de pensões a viúvas e dependentes.

Ainda no projeto de lei que deve ser deliberado pelos vereadores nesta quarta-feira, foram determinados os novos valores dos benefícios concedidos pela Prefeitura de Suzano. Uma vez aprovada a proposta, o vale-alimentação passará dos atuais R$ 436,00 para R$ 470,00 e a cesta básica de R$ 261,60 para R$ 280,00, ou seja, reajustes de 7,8% e 7%, respectivamente. O prefeito também garantiu durante a reunião com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, Cláudio Matsuda dos Santos, e o secretário-geral da entidade, Carlos Amaro Costa, o Grilo, que não haverá desconto da contribuição assistencial neste ano.

“Após uma minuciosa avaliação, tomamos a melhor decisão possível para que não impactássemos negativamente o orçamento do município e, ao mesmo tempo, pudéssemos atender aos anseios dos nossos servidores, que se dedicam com muita presteza diariamente a garantir o bom funcionamento da máquina pública e, principalmente, o melhor atendimento à população suzanense. Agradeço a parceria de sempre do sindicato, nas figuras do Cláudio Matsuda e do Grilo, que entenderam as atuais condições financeiras da prefeitura e concordaram com o reajuste salarial proposto e os novos valores dos benefícios”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.