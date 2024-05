Prefeituras monitoram áreas apontadas com risco de acidentes

As prefeituras da região reforçam a segurança em áreas apontadas como riscos de incidentes após aumento de mortes no trânsito. Dados do Infosiga apontam que a região registrou aumento de 78,1% no número de óbitos no trânsito nos três primeiros meses deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Nesse ano a região registrou 57 mortes, enquanto no ano passado foram 32. Nos dados apenas de março, a região teve aumento de 84,6% no número de mortes. O total passou de 13 registros em março do ano passado para 24 no último mês. Em Suzano, foram registrados dois óbitos por acidente de trânsito em março de 2023 e um neste ano.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realiza vistorias nos locais onde o Infosiga indica que foram registrados óbitos com o objetivo de aplicar as medidas necessárias. “Normalmente, esses lugares já são sinalizados, sendo o motivo das ocorrências alguma imprudência ou imperícia por parte de condutores”.

A pasta destaca que além do trabalho cotidiano de sinalização das vias públicas da cidade, há ainda ações de educação nas escolas. Junto à população tem a campanha de conscientização “Paz no Trânsito Começa em Você”, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (26) nas imediações do Terminal Norte.

A secretaria mantém diálogo constante com a concessionária responsável pelas linhas do transporte público municipal de passageiros, a fim de que sejam promovidos cursos de reciclagem, treinamentos e capacitações junto aos seus colaboradores sobre direção defensiva, segurança e cuidados no trânsito.

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes informa que durante todo o ano é realizado trabalho integrado voltado à segurança viária nas vias municipais, com ações de educação para o trânsito, sinalização, engenharia de tráfego e fiscalização.

No entanto, para que este esforço dê resultado é fundamental a conscientização dos motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância do respeito à sinalização e às leis de trânsito, evitando comportamentos de risco, como excesso de velocidade, não consumo de bebidas alcoólicas e utilização do celular enquanto dirige.

Segundo a pasta, o aumento no número de mortes em sinistros de trânsito se deve ao relaxamento de condutores sobre o cumprimento das normas de segurança no trânsito. Além disso, entre os fatores que devem ser levados em conta estão o retorno integral do Carnaval no país após as restrições da pandemia.

Nos primeiros quatro meses deste ano, cerca de 4 mil pessoas já foram atendidas pelas ações de Educação para o Trânsito em Mogi das Cruzes. São ações como a Operação Volta às Aulas, de orientação a pais e responsáveis pelos alunos, a Escola Mirim de Trânsito, a distribuição de materiais informativos em pontos de grande movimentação, palestras e treinamentos.

No ano passado, as ações de educação para o trânsito atenderam 11 mil pessoas. Entre os destaques deste trabalho estão a Escola Mirim de Trânsito, que atendeu 2,5 mil crianças em 2023, distribuição de materiais educativos, treinamentos com diferentes tipos de condutores (como motoristas do transporte coletivo e motociclistas), palestras em empresas e entidades, simpósios, entre outras ações.

No dia 2 de maio, terá início a programação do Maio Amarelo em Mogi, com a realização do 2º Simpósio de Trânsito e Segurança Viária, que ocorrerá no Theatro Vasques e reunirá especialistas de destaque para discutir temas importantes para a melhoria da segurança viária na cidade.

Além disso, a Secretaria preparou uma programação especial para todo o mês, com atividades inovadoras, como o Simulador de Distração (que alertará os participantes sobre os perigos de utilizar o celular ao dirigir) e a ação Mais Calma no Trânsito (Distribuição de sachês de chá de camomila e material informativo sobre o Maio Amarelo).

Poá conta atualmente com dois viadutos em funcionamento, garantindo mais fluidez no trânsito, melhoria do acesso viário e avanços em mobilidade.

A pasta destaca que esse investimento fortalece a segurança viária, garantindo o fim dos congestionamentos, trânsito mais fluido e seguro, passagem adequada para pedestres e consequente redução de acidentes.

Com as mudanças realizadas recentemente na área central da cidade, o Viaduto Tancredo Neves passou a receber os veículos que vêm da SP-66 e região central, sentido avenida Getúlio Vargas, Calmon Viana e demais bairros. São duas pistas com sentido único.

Já o novo viaduto recebe os motoristas que vêm de Suzano, Calmon Viana e demais bairros, sentido Centro, Itaquá, SP-66 e Rodovia Ayrton Senna. São três opções de sentido à disposição dos motoristas, sentido SP-66, Delegacia Central e Praça de Eventos: retorno pela rotatória Padre Eustáquio, sentido Delegacia e Avenida Antônio Massa; acesso pela Rua Flor de Maio, seguindo pela rua Herculano Duarte Ribas - direção Centro/CSI; e sentido avenida Induscabos e rua Fernando Rossi.

Com a conclusão do novo Complexo Viário, a cidade ganhou uma quarta opção de acesso ao passar pelo novo viaduto: sentido avenida Leonor Bolsoni Marques, com retorno por trás da Praça de Eventos e Rua João Ramalho (próximo ao Burguer King), com sinalização de solo, placas e estrutura adequada para garantir a fluidez e mais segurança para motoristas e pedestres.

O novo complexo viário possui outros pontos importantes.