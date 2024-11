Prefeituras separam R$ 94,1 milhões para pagamento do 13º salário

Quatro prefeituras do Alto Tietê separaram R$ 94,1 milhões que serão destinados ao pagamento dos 13º salários dos servidores. Esses valores serão destinados a 20,2 mil funcionários, o que representa uma média de R$ 4,6 mil por trabalhador.

Em Suzano, a Prefeitura dedicou R$ 25,2 milhões, que serão divididos por seus 5,5 mil funcionários. O pagamento, dividido em duas parcelas, está programado para acontecer nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro. A Prefeitura informou que funcionários concursados e comissionados têm direito a 13º salário.

Em Mogi das Cruzes, a administração disse que separou R$ 51,8 milhões para fazer o pagamento de 6,1 mil funcionários. A primeira parcela na cidade será paga no dia 14 de novembro e a segunda deve ser quitada em 13 de dezembro.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que todos os servidores recebem a primeira parcela do 13º salário em seu mês de aniversário. O segundo pagamento acontece em dezembro. São R$ 9,5 milhões divididos por 5,1 mil servidores.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura separou R$ 7,5 milhões, que serão divididos em 3,4 mil servidores. A primeira parcela do 13º salário foi paga no mês de aniversário dos servidores, enquanto o segundo pagamento acontece no dia 6 de dezembro.

A administração ferrazense considera que os vencimentos “levam em consideração o nível de escolaridade do cargo exercido por cada servidor, consequentemente cargos de nível superior possuem referência salarial superiores aos cargos de exigência de nível médio”. A média salarial na cidade é de R$ 3,8 mil.

Poá e Guararema

Em Poá, a Prefeitura apenas informou que conta com 2,4 mil funcionários, que, caso não tenham pedido antecipação entre fevereiro e outubro, receberão o pagamento até o dia 29 de novembro. A segunda parcela será paga até 20 de dezembro. A Prefeitura de Guararema explicou que os pagamentos estão previstos para acontecer nos dias 30 de novembro e 20 de dezembro, sem dar detalhes do número de funcionários e do valor destinado a esses pagamentos.